Zlatko Miletić: SIPA postupila zrelo, kriminalac poput Dodika ne zaslužuje žrtve bilo s koje strane

O sjednici Doma naroda Bosne i Hercegovine, pokušaju privođenja Milorada Dodika, aferi ‘Viaduct’, hapšenju kadrova ZNG-a i drugim aktuelnim temama, za Dnevnik D Federalne televizije govorio je Zlatko Miletić, delegat u Domu naroda BiH.

„Zaista ne volim napuštati sjednicu, to nije uobičajeno kad je moje ponašanje u pitanju, ali imajući u vidu činjenicu da je ovo peti put kako se dešava ili ponavlja ista stvar, da Nikola Špirić i Dragan Čović krše sve odredbe Poslovnika koje se odnose na konstituisanje dnevnog reda – zaista ne postoji više nikakav mehanizam da ih natjeramo da poštuju Poslovnik“, kazao je.

Kaže da i jedni i drugi citiraju Poslovnik, ali da je on vrlo jasan.

„S obzirom na to da se Kemal Ademović sa njima nije mogao dogovoriti posljednjih nekoliko sjednica o dnevnom redu – jedini tumač dnevnog reda i šta će se staviti na dnevni red je Dom naroda, odnosno Parlament. S obzirom na to da mi imamo većinu, znači nas je osam, mi imamo potpuno pravo da tražimo nastavak svih ovih prekinutih sjednica i da se tačke poredaju po redoslijedu kako su prekidane te sjednice. Suština našeg zahtjeva je bila da nismo bili protiv niti jedne tačke dnevnog reda i dogovorili smo se dan prije da ćemo raspravljati o svakoj, uključujući izborni zakon i sve ove tačke dnevnog reda koje su se odnosile na izmjene i dopune i drugih zakona. Međutim, nećemo više jednostavno da nas prave budalama na taj način, da se iživljavaju na nama i da demonstriraju silu, jer na to oni nemaju pravo“, poručio je Miletić.

Govorio je i o potencijalnom rješenju situacije u Domu naroda.

„Mi smo danas nakon završene sjednice opet podnijeli jednu inicijativu za sazivanje nove hitne sjednice. Vidjet ćemo kako će se predsjedavajući ponašati. Opet smo tražili da izvršimo njegovu smjenu i smjenu dva ministra iz SNSD-a“.

Naglašava da se razmišlja i o drugim mjerama.

„Ako ne bude drugih rješenja, mi ćemo zaista ići u tom pravcu da Špirića i njemu slične prijavimo za izvršenje kaznenih djela, sasvim je izvjesno da je ovo nesavjestan rad u službi i zloupotreba službenog položaja“, poručio je.

Ističe da je zasad rano za intervenciju visokog predstavnika, poručivši da se prvo moraju iskoristiti domaće mogućnosti, odnosno mogućnosti koje pružaju zakon, Ustav i Poslovnik.

„Kad sve to iskoristimo, uključujući rad Tužiteljstva BiH, ako ne bude nikakvog drugog načina, onda nam je preostalo jedino to“, objasnio je Miletić.

Osvrćući se na pokušaj hapšenja Milorada Dodika, naglasio je da je SIPA postupila dosta zrelo.

„Nisu htjeli da prouzrokuju bilo kakav incident, iako to građanima zvuči malo poražavajuće, ali ja ih uvjeravam da će do tog trenutka doći. Ova trojica će se kad-tad naći u pritvoru – tamo gdje im je mjesto. Znači, treba biti strpljiv“, rekao je.

Prema njegovim riječima, Dodik je jučer bio najbliži privođenju – nalazio se na lokalitetu gdje je najbliži svim policijskim agencijama koje bi učestvovale u jednoj takvoj akciji.

„Mislim da smo propustili priliku da se to uradi, ali da bi se to uradilo, to je trebalo biti već organizovano na potpuno drugi način. Da je Tužiteljstvo BiH formiralo poseban štab, da pored SIPA-e učestvuju sve državne agencije, da učestvuje Federalna uprava policije, kantonalna jedinica za podršku, a onda kad vi dođete sa silom oko 500-600 policajaca na tom terenu, to bi sve bilo drugačije“, smatra on.

Miletić je kazao da „Dodik vapi za jednom takvom situacijom u kojoj će se desiti neki incident, gdje će pasti neka mrtva glava“.

„Osobno smatram da takav jedan kriminalac ne zaslužuje bilo kakvu žrtvu bilo koga, s ove ili s one strane. Njegovo ponašanje samo ide u tom pravcu. Govorio je i visokom predstavniku kako će on vidjeti kako se lišava slobode i vjerovali ili ne, ja vjerujem da će on to u neka doba napraviti. I zaista bih volio da vidim kako će to izvesti“, ističe Miletić.

Osvrnuo se Miletić i na aferu Viaduct. On je danas kazao da je zamolio određene osobe iz Slovenije da provjere ovu firmu i da su oni utvrdili da je fiktivna.

„Moram ovako iskoristiti priliku tom našem građaninu javno da se zahvalim. On se zove Muhamed Mahmutović. Čovjek je privatno otišao na adresu gdje se nalazi ova firma. On je inače novinar. Istraživao je tamo i razgovarao je sa kolegama i svojim novinarima i vlasnicima firmi na toj adresi u Portorožu. Niti bilo koji državljanin Republike Slovenije na tom mjestu nije nikad čuo za ovog vlasnika, niti je čuo za tu firmu, znači te firme nema na toj adresi. I ja, ne u tom kontekstu kako je to danas prezentirano, sam se čuo s nekim svojim kolegama i pokušao sam da dođem do neke informacije, a s obzirom na to da smo mi već u međuvremenu izvukli neke podatke zvanične, tu su svi podaci o toj firmi, koliko je ona aktivna, koliko ima zaposlenih, koja je adresa, koje godine je kako poslovala. I recimo ono što je interesantno, čak tri godine, govorimo od perioda, čini mi se od 1992. kad je firma formirana, u čak tri navrata, tri godine je bila potpuno blokirana. U tri godine, govorim o ovom zadnjem vremenu, kad je radila, pravila je prihod između 1.000 i 4.000 eura. Inače, interesantno je, recimo, pošto ove advokatske firme koji su zastupale ovu firmu u samom tom arbitražnom postupku, ovdje sad nije jasno ko je plaćao te odvjetnike. Na koji način su oni plaćani? I da li su plaćani od strane ovog vlasnika?“

Dalje navodi:

„Pošto se svi prave ludi u BiH i govore da prvi put čuju za ovo, ja sam danas uspio da dođem do jednog podatka – ovo pitanje je bilo na sjednici Predsjedništva 4. 6. 2024. godine, znači, gotovo prije godinu dana. I da je Predsjedništvo konsenzusom donijelo zaključke koje je proslijedilo Vijeću ministara kako da se pitanje arbitraže i čitav taj postupak riješi. Vjerovali ili ne – na 31. sjednici Vijeća ministara, koja održana 31.7.2024., to pitanje je razmatrano. Četiri ministra iz Vijeća ministara su rješavanje tog pitanja odbili. Tri ministra iz reda srpskog naroda i jedan iz reda hrvatskog naroda. I to je palo na sjednici Vijeća ministara. Znači, nije tačno ovo što pričaju da za ovo nikad nisu čuli“.

Kaže da će problem biti i s narednim arbitražama koje dolaze.

„Postavlja se pitanje da li će isti biti odnos. Je li oni stvarno misle da će državne institucije plaćati sve te njihove nezakonite i kriminalne radnje koje su radili u Republici Srpskoj? Evo, ja im garantujem da se to neće desiti. Na taj način, državne institucije, govorim u finansijskom smislu, neće uspjeti srušiti. Vjerujem u ovom predmetu da ima jedan dio ljudi iz RS-a, i iz državnih institucija, koji se u sve ovo ugradio i ovdje zaista nisu čista posla, mogu misliti šta su radili u ovim predmetima koji nam tek dolaze. Mi ćemo se, kad su u pitanju te arbitraže u narednom periodu – o jadu zabaviti“, poručio je.

Profesor Enver Kazaz je, govoreći prije nekoliko dana na državnoj televiziji o izbornom zakonu, kazao da će „bošnjački nacionalizam okupljen oko DF-a i SDA gurati novog kandidata Zlatka Miletića za člana Predsjedništvaa, te da će to biti otvaranje novog bošnjačko-hrvatskog sukoba. Miletić na to odgovara:

„Ne znam zaista u ovom kontekstu, dok se država raspada, da profesoru Kazazu ili bilo kom drugom padne na pamet da sad razgovara o pitanju ko će biti član Predsjedništva za godinu i po dana, kad ne znamo što će se desiti s državom Bosnom i Hercegovinom. Mislim da je to morbidno i da je strašno da se ljudi bave sa tim. Da ne govorim o tim konotacijama koje je tu nametnuo koje su dosta ružne i dosta uvredljive“.

O hapšenju članova ZNG-a, kaže:

„Tamo nisam aktivan od 2022. godine. To kad se desilo, ja sam dao javnu podršku MUP-u Kantona Sarajevo, ne samo za ta lica iz ZNG-a, već za bilo koga. I također obratio sam se jednim saopštenjem, mislim da je stranka u velikoj mjeri privatizirana, da ima tamo jako puno problema, nije sad ni mjesto ni vrijeme da govorim o tome. Ja sam jednostavno zamrznuo svoj status u toj stranci. Rekao sam da zaista neću nikakve veze sa njima da imam sve dok se ne vrate na taj reformski put“.

Za kraj razgovora, govorio je o Federalnoj televiziji – imenovan je Upravni odbor na način da su izabrana četiri člana istovremeno umjesto svake godine po jedan, kako zakon to predviđa.

„Moram zloupotrijebiti ovu situaciju pa se malo našaliti. Možda će ovo biti posljednja prilika da gostujem ovdje na ovaj način. Zaista nisam zagovornik toga da delegati novom nezakonitošću rješavaju takvu situaciju. Da je ova vladajuća koalicija u Federaciji to htjela mogla je svake godine da postavi po jednog člana, dosad bi imali tri. Ako im se to nije sviđalo, imali su dovoljan broj ruku da izglasaju novi zakon. Ali demonstracija sile koja je protuzakonita, mislim da to nije dobro. Pogotovo nije dobro za ovu osobu koja je za svoje izjave, prvenstveno trebala da bude procesuirana za rušenje ustavnog poretka Federacije i za vrijeđanje vjerskih nacionalnih osjećaja građana u BiH“, zaključio je.

(Kliker.info-FTV)