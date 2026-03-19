Trideset i tri predstavnika akademskog, političkog, kulturnog, društvenog i vjerskog života Bošnjaka potpisala su danas u Sarajevu zajedničku izjavu o osudi govora mržnje, islamofobije i lažnih narativa o Bošnjacima i BiH. Ambasador Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama Zlatko Lagumdžija poručio je da je ključno da potpisana izjava o osudi govora mržnje i islamofobije dobije što širi međunarodni odjek.

Govoreći o njenoj ulozi, istakao je da se radi o odgovoru na dugotrajnu kampanju protiv Bosne i Hercegovine:

„Jako je važno da ova izjava dođe do što je moguće većeg broja naših prijatelja, ali i onih koji to nisu, prije svega do prijatelja. Imajući u vidu jednu besomučnu kampanju koja se posljednjih mjeseci, pa i godina, vodi protiv Bosne i Hercegovine, jasno je da je ona usmjerena na rušenje ove zemlje i mirovnog sporazuma. Ta kampanja još uvijek ide riječima, a ovo je odgovor riječima. Nemojte zaboraviti – rat i genocid su počeli riječima, a ne odmah pucnjavom.“

Dodao je da je cilj razbiti, kako kaže, „lažnu propagandu“ kojom se pokušava delegitimizirati država i njen narod:

„Pokušava se Bosna i Hercegovina predstaviti kao strano tkivo u Evropi, a Bošnjake kao narod koji tu ne pripada. To je opasna matrica koju smo već vidjeli.“

Snaga izjave u jedinstvu društva

Lagumdžija posebno naglašava da vrijednost dokumenta leži u činjenici da okuplja širok spektar društva.

„Ne znam kada se desilo da imate ovakav presjek političkog, vjerskog, akademskog i kulturnog sloja. Ovo je spoj države i društva.“

Ističe da dokument nosi i snažnu poruku o karakteru države:

„Ovdje se jasno zagovara sekularna i demokratska Bosna i Hercegovina. Važno je naglasiti da inicijativa dolazi iz Islamske zajednice, a opet se više puta naglašava sekularizam. To je poruka koju je vrlo lako prenijeti.“

Međunarodna dimenzija i diplomatske aktivnosti

Govoreći o daljim koracima, Lagumdžija navodi da je proces već pokrenut kroz diplomatske aktivnosti.

„Ova izjava će biti korištena u komunikaciji sa partnerima širom svijeta. Već vidimo intenzivne kontakte – od Brisela do drugih centara odlučivanja. Vrlo je važno da imamo jasan i jedinstven dokument koji možemo predstaviti.“

Posebno se osvrnuo na narative koji dolaze izvan Bosne i Hercegovine:

„Svjedoci smo svakodnevnih tvrdnji o navodnoj ugroženosti hrišćana i pokušaja da se Bošnjaci svedu isključivo na vjersku grupu. To je potpuno pogrešan i opasan narativ.“

Progresivne snage i geopolitički kontekst

Lagumdžija smatra da se politička dinamika u Evropi mijenja i da to može imati pozitivan utjecaj.

„Treba napraviti razliku između progresivnih snaga u Evropi i kod nas. Mislim da se kod nas progresivne snage bude više nego što se to na prvi pogled vidi. Evropa izlazi iz faze defanzive i prelazi u fazu sabiranja. Dvije najveće sile su SAD i Kina, a Evropa shvata da mora biti treći dio tronošća. Kao što i u BiH mora tronožac profunkcionisati.“

Evropski put i političke blokade

Na pitanje o zastoju na evropskom putu, Lagumdžija otvoreno govori o političkim opstrukcijama.

„Imate čovjeka koji otvoreno govori da Evropska unija neće postojati i njegovog kuma, brata, prijatelja i saučesnika u zaustavljanju evropskog puta – Dragana Čovića.”

Naglašava da je budućnost zemlje ipak jasno određena:

„Bosnu i Hercegovinu nećete rušiti i nećete dijeliti. Ona je na putu ka Evropskoj uniji i NATO-u. Ko to ne razumije, neka traži svoj put negdje drugo.“

