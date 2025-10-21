Zlatko Lagumdžija o Dodiku : Da sam na njegovog mjestu otišao bih prvo u Mađarsku dok i Orban ne izgubi izbore

Šta se u Americi zna? Je li sukob Dodik – Cvijanović fingiran? Je li skidanje sankcija OFAC-a putokaz za SNSD ili dobit za Bosnu i Hercegovinu? Ko je light četnik i koji dvojac u Bosni i Hercegovini posebno smeta Aleksandru Vučiću? Kad Rusija zaprijeti našoj državi dramom na prestojećoj sjednici Vijeća sigurnosti UN-a, sačekat će ambasador Bosne i Hercegovine. I to onaj što je s timom izlobirao donošenje Rezolucije o genocidu u Srebrenici. Za Mrežu govori upravo ambasador Zlatko Lagumdžija.

Puno je dešavanja na bh. političkoj sceni, a itekako su u vezi s onim što se dešava vani. Narodna skupština Republike Srpske ukinula je sve odluke koje je Dodik potpisao i sve što su ranije radili vraćeno je u nadležnost Bosne i Hercegovine. Šta to govori građanima Bosne i Hercegovine, a pogotovo ljudima u RS-u?

To govori da je Milorad Dodik najbolji primjer domaćih nacionalista koji se stalno kriju iza nacionalnih interesa, državnih interesa, a cilj im je samo lični dobitak svih mogućih vrsta. On je time pokazao da od RS-a njemu nema ništa važnije – osim njega samog. Prodao je RS za svoju – zasad – slobodu i upravljanja nekim procesima, ne više zvanično nego po principu svojih uzora koji na Siciliji dosta dugo imaju tradiciju. On lagano prelazi i oficijalno s druge strane zakona. On je u suštini pokazao ono što znam iz ličnog iskustva saradnje s njim: ide i otima sve dok vidi da može oteti. Onog trenutka kad mu se neko suprotstavlja na bilo koji način i stavi mu branu, on se povuče kao mali miš kao da nikad ništa nije prodao.

Pogledajte zaključke koje su bili pred Narodnom skupštinom prije 48 sati i ono što je jučer usvojeno, to nema veze jedno s drugim. Ono su zaključci s kojim i dalje srlja, a ovo su zaključci kapitulacije. Zašto ovo govorim? Zašto je važno ovo? Nije toliko važan izbor novog predsjednika, uredu, izabran je novi predsjednik, bit će izbori za novog predsjednika, za još novijeg predsjednika, bit će izbori za najnovijeg predsjednika za godinu dana, to će manje biti važno, jer, na kraju krajeva, Milorad Dodik kao predsjednik RS-a – njegova moć nije proizlazla iz te institucionalne funkcije, nego iz njegovog upravljanja strankom i ukupnim procesima, upravljan Vladom RS-a, jer je ona bila tretirana kao njegova radna grupa itd. Najvažnije, s tačke gledišta ove države, jeste da je NSRS povukla zakone, koji su već proglašeni neustavnim od strane Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

I to je pobjeda, prije svega, institucija Bosne i Hercegovine i pobjeda strategije koja je bila vođena iz Sarajeva, koju je vodio, da budem vrlo precizan, Denis Bećirović kao član Predsjedništva Bosne i Hercegovine, jer je imao kapacitet da pokreće pred Ustavnim sudom sve slučajeve. I praktično, ovo što je NSRS uradila nije ništa drugo nego rezultat odluka Ustavnog suda, koje je pokrenuo član Predsjedništva Denis Bećirović.

Da li ovo što se dogodilo ipak ima veze i sa svojevrstnim pritiscima izvana, je li ovo, možda, međunarodna zajednica odlučila prosto da isprati Milorada Dodika?

Apsolutno, tu nema nikakve dileme! Postavljamo uvijek pitanje je li međunarna zajednica ili smo nešto mi? Ne, međunarodna zajednica nam pomogne samo kad mi sami sebi pomognemo. Da nije bilo ovih poteza od člana Predsjedništva prema Ustavnom sudu, da se sada pokrenuo neki avanturizam, neki populizam, neko skupljanje ljudi, mi se kao nešto skupimo, 1.000, 10.000, 20.000 ljudi, pa protestujemo… upali bismo u zamku bez kraja i međunarodna zajednica nam ne bi pomogla. Koje su dvije osobe koje Vučić direktno imenom i prezimenom ovdje stalno napada? Jedno uobičajno, to je Denis Bećirović. A drugi čovjek po kojem je u nastupu bijesa udario je direktor OSA-e Almir Džuvo. Imamo dva čovjeka koji su svoj institucionalni kapacitet iskoristili da instituciju pokrenu da radi svoj posao.

Poznajete Milorada Dodika dugo, mnogi tvrde da nije nacionalista, nego da tako štiti svoje bogatstvo. Međutim, u posljednjem subotnjem intervju za RTRS kaže da je milenijski problem Srba na ovom prostoru Sarajevo, da Bosna i Hercegovina nije država i da je četnički pokret bio patriotski. Koji je, onda, pravi Dodik – ovaj sada ili onaj ranije?

I jedan i drugi, zato što je on pravi ono što u datom trenutku radi, a ne ono što govori, a naročito ne ono što misli. Sad mogu ući u neku analizu što on stvarno misli, da li je četnik light, da li je partizan, da li je četnik hardcore, ali nevažno je šta on misli. Bitno je ne samo što vi mislite, bitno je što vi kažete i da li to odražava ono što mislite, a još je važnije šta vi radite. Po onome što radi, on je četnik iz udžbenika, ili nacionalista sa dna kace. Ja ću se poslužiti jednim našim zajedničkim prijateljem, kojeg više nema. Kaže ovako: “Pa, pusti, Mile, nije ti ovo Dolac (pijaca u Zagrebu) da iz Lijevče Polja nosiš paprike u Zagrebu.” A tamo je zarađivao kao student prodavajući paprike, što je častan posao, ali “nije ti ovo Dolac da paprike puniš vodom s medicinskom špricom i tako ih prodaješ skuplje”. To je vrlo bitno – da je varalica, mala, sitna varalica na velikoj sceni i poteze male varalice koristi na velikoj sceni i to je mu prolazilo sve ove godine.

Svaki put, kada ste bilo kakvu akciju imali kao ambasador, bila je kontra reakcija iz RS-a, rekli su čak da privatizirate spoljnu politiku. Zašto toliko smetate?

On je bio drugačiji sa mnom nego što je sada. Sad sam mu se ja pojavio kao kloc kad se pojavila Rezolucija o genocidu u Srebrenici. I tu je stvarno odlijepio, ponovo su mu se izgubile sve kočnice. Kad je eksplodiralo njima pred očima da Rezolucija o Srebrenici ide, kad je shvatio šta smo uradili, on je mene okrivio za puno toga. Samo da vam dočaram koja je on moralna nula, pored svega ostaloga. Prvi put to govorim. On je tad u jednom sarajevskom studiju pokušavao da objasni kako sam grozan i tako dalje, pa je rekao da sam ga molio da me pusti za ambasadora u UN, kao da se on pita o tome. Ordinarna laž! To je bezveze, sitnica. A onda je rekao: “Ja sam to uradio, jer on mi je rekao da mu je kćerka teško bolesna.” Užasno! Ja imam dvije kćerke, dokle je to išlo. Da mene jedna i druga kćerka, u jednom trenutku pitaju, tata šta je s mojom sestrom. Hoću da vam kažem koliko je on daleko u stanju da ide.

Čuli smo o ambasadoru od naše kolege iz SAD-a da RS i dalje puno novca troši za lobiranje – 300.000 dolara na mjesečnom nivou. Pije li to vode?

Imam i ja reprezentaciju mjesečnu, ne smijem da se žalim, 400 dolara svakog mjeseca, pa mogu izvoditi kolege ambasadore i lobirati. Nije važno koliko para imate, mislim važno je, ali ne možete vi s milionima, kamionima pravu istinu ubiti ukoliko ljudi koji stoji iza prave istine rade organizirano i bez para.

Spomenuli ste Rezoluciju o genocidu u Srebrenici, lobiranje, dajte neku činjenicu, nešto što možda ne znamo, što je ostalo daleko od javnosti, neko sjećanje na to, šta je bilo teško, kako ste to sve izvukli?

Tu je bio uključen ogroman broj ljudi i tu nema nikoga ko je sam nešto napravio. Institucionalno je bilo neophodno da imamo dva člana Predsjedništa BiH koji stoje iza tog projekta, ali prošlo je doslovno šest mjeseci dok Moskva, Beograd, Budimpešta i Banja Luka nisu saznali da mi to radimo.

Povodom Sarajeva, koje je “fundamentalistički centar hiljadu godina” – sve ove uvrede koje je Dodik govorio za Sarajevo, jučer je ovdje bio jedan veliki skup pod okriljem UN-a, Alijanse za civilizaciju, koji je vodio Miguel Angel Moratinos. To je jedan planetarni skup koji je napravio jednu deklaraciju koju Sarajevo propagira onako kako nas svijet doživljava – kao jedan svjetionik multikulturalnosti i slobode.

Mislite na skup na kojem je bio Papandreu?

Mislim na skup na kojem je bio Papandreu, na kojem je bio Elmedin Konaković, na kojem je Moratinos vodio kao podsekretar, generalni sekretar UN-a.

A zanimljiva je ta priča s Papandreuom?

Papandreu je počeo Dodiku parati džemper. Papandreu je bio predstavnik Socijalističke internacionale, ja sam vodio SDP, Dodik je kao i ja bio član Socijalističke internacionale. Izbacili smo ga s koferom iz Socijalističke internacionale i Papandreu je to u Sarajevu jučer spomenuo, kako je Socijalistička internacionala, kao globalna ljevica, jedna časna organizacija koja je na vrijeme prepoznala s kim imamo posla.

Moratinos mi je pomogao jako puno u lobiranju za Rezoluciju o Srebrenici. Ispričat ću vam jedan mali detalj. Organizovao sam iftar za jedan broj ambasadora islamskih zemalja, u okviru lobiranja, i pozvao sam nekoliko ljudi. Moratinos je rekao da ima dosta prijatelja i da će i on doći. I Moratinos je došao na večeru, počela je ozbiljna priča i kaže on: “Želim da vam kažem, kao ministar vanjskih poslova, bio sam veliki prijatelj Srbije. Čak sam dobio zvanje počasnog građana Beograda jer, Španija se protivila priznavanju Kosova i ja sam u nekim krugovima u Evropi vladao kao srpski čovjek. Uz puno uvažavanje, želim sad da govorim o Srebrenici. I samo mogu reći da onaj ko ne podržava Rezoluciju u Srebrenici ne zaslužuje da bude u familiji civilizovanih ljudi.”

Ove skinute sankcije američkog OFAC-a za osobe koje su bile naklonjene SNSD-u, Dodiku… Otkud sad to? Ima li tu barem malo priče o političkoj trgovinu?

Gledao sam jučer jedan njegov intervju, prije nego je promijenio mišljenje u roku 24 sata, pošto je bilo pitanje slično ovome, on rekao: “Ima puno toga što ne bih htio sada da vam pričam.” I ja ću isto odgovoriti sa svoje strane, a da sam na njegovom mjestu, ne bih sretan da čujem ovo što ja znam.

Nedavno na Skupštini UN-a, tokom obraćanja Netanyahua, izašli ste iz sale?

Vrlo nam je važno bilo da tu budemo pa da možemo izaći. Zahvaljujući tome što smo bili, pa izašli, nisu mogli neki drugi da sjednu na naše mjesto. Kad vidite salu Generalne skupštine, pa vidite da ima jako malo ljudi, ali čini vam se da ipak nekih ima. Ima tamo dosta ljudi koji su sjedlili na mjestima drugih zemalja koje nisu došle, pa su poslali neke ljude zato što im je sramota bilo koliko će usamljeni ostati.

Kada je u pitanju odnos prema Ukrajini i odnos prema Gazi, Bosna i Hercegovina spada u mali broj zemalja koja u zadnje dvije godine u punom kapacitetu stoji na pravoj strani istine, pravde i historije. A to je odbrana teritorijalnog integriteta i suvereniteta Ukrajine. Što se tiče Gaze, od prvog do zadnjeg dana smo stajali na strani na kojoj stojimo i sada, a to je da je jedino rješenje dvije države koje žive jedna pored druge u miru i sigurnosti – Palestine i Izraela – i da se svaka druga politika, svaki drugi terorizam, bez obzira na to da li se radi o terorizmu Hamase ili državnom terorizmu s druge strane, nešto je što treba biti osuđeno.

Dobili ste ponovno optužbe, Željka Cvijanović vas je nazvala odmetnikom, stigle su i kritike iz Srbije. S tim u vezi, pitanje za Aleksandra Vučića, sarađivali ste, znate ga dugo, bili ste ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, onaj Vučić i ovaj sada, razlike i sličnosti, pogotovo u djelovanju prema našoj državi?

Očigledno da se na scenu vratio onaj Vučić iz devedesetih. Deklaracija svesrpskog sabora nije ništa drugo – o tome sam u Vijeću sigurnosti UN-a govorio da neću iznositi naše dokaze o tome šta on hoće. Evo vam publikacija njihove deklaracije, ovo je optužnica za ono što je on radio.

Željka Cvijanović je nedavno bila u Americi, pojavila se odmah nakon toga informacije da je se Dodik želi riješiti. Šta se zna u Americi, postoji li uistinu taj sukob Dodik-Cvijanović ili je fingiran?

Pošto sam odmetnik, po njenim riječima – jesam odmetnik od odmetnika, oni su odmetnici. Zaista ne radim s odmetnicima od ove države Bosne i Hercegovine, nikada ni neću sarađivati. A što se tiče Dodik-Cvijanović, mislim da će odlaskom Dodika nastati gužva u šesnaestercu, da će “dodikića” da bude poprilično i to između njegovih sadašnjih potrona, koji će onda, koji svi priznaju njega, a niko ne priznaje jedan drugog mimo njega.

Kad je rečeno da idu sa Željkom Cvijanović na dupliranje funkcija, zapitali smo da li će to otvoriti vrata da Bećirović i Komšić odluče, naprimjer, o priznavanju Kosova?

Bojkotovanje rada Predsjedništva Bosne i Hercegovine od strane jednog člana otvara mogućnost da druga dva člana Predsjedništva neće čekati da ovaj dođe na posao. Opozicija je potpuno u pravu, ostaviti dva člana Predsjedništva bez srpskog člana – to nije ništa drugo nego ostaviti RS bez kapaciteta koji ima u Predsjedništvu Bosne i Hercegovine.

Odluka o vršiocu dužnosti predsjednika – Ana Trišić-Babić je sada na sceni – čuli su se iz opozicije neki komentari kako je izvrsno sarađivala s OHR-om, s NATO-om, a s druge strane, iz pozicije, iz SNSD-a, rekli su da nije bilo nje, Bosna i Hercegovina bi bila bliža Evropskoj uniji, odnosno NATO-u.

U mom drugom ministarskom mandatu, od 2010. do 2014. godina, ona mi je bila zamjenik. Imenovali smo je za predsjednika Komiteta za Saradnju s NATO-om. To su zvjezdani trenuci naše saradnje s NATO paktom. Da vas podsjetim da je to vrijeme drugačijeg Milorada Dodika. To je onaj Dodik koji, kada je ovdje došao Joe Biden kao potpredsjednika SAD-a i održao govor u Parlamentu Bosne i Hercegovine, on je tada pozvao nas lidere stranaka. Tada se Dodik odmah javio za riječ i rekao: “Molim vas, potpredsjedniče, čuo sam da me ovdje neki optužuju da sam protiv NATO-a. Molim vas, nemojte da vas neko laže! Ja sam čovjek koji je dušom i srcem za NATO pakt. Ako treba, ja ću joj sad potpisati da sutra uđemo u NATO pakt.” Šteta što Holbrooke ovdje nije bilo, on bi odmah izvadio papir, stavio pred njega da se potpiše.

Sjednica Vijeća sigurnosti UN-a i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov sastao se s Dodikom nedavno. I vrlo precizno rekao: „Mnogi će morati da odgovore ne neugodno, ali sasvim legitimna pitanja“, a pričao je o Bosni i Hercegovini. Na šta cilja?

Ništa tu neće biti. Dodik je rekao da je tražio od ministra Lavrova da traži od predsjednika Putina da ne dozvole ponavljanja mandata EUFOR-a u Bosni i Hercegovini. Za desetak dana, prva tačka će biti EUFOR Althea. Što kažu, živi bili pa vidjeli, Althea 31. oktobra nastavlja s novim mandatom 1. novembra. To što je rekao Milorad da će tražiti, tražio je, pa vidjet ćete na šta će izaći. Jer ovi su ljudi malo pametniji od njega. On to od njih traži. Oni znaju – ako Althea ne bude, doći će neko drugi, a taj drugi sigurno neće biti ruska vojska. Taj drugi će biti NATO. Očekivati ćemo petarde, očekivati ćemo napad na Schmidta, napade na instituciju visokovog predstavnika, ali to smo već vidjeli.

Hoće li Milorad Dodik jednog dana bježati iz ove države?

Ako uspije, to će uraditi. A do tada će probati sve da ga niko ne traži. Jer on bolje od vas i od nas i svih koji nas gledaju zna zašto će ga jednog dana neko tražiti. To nema veze s otcjepljenjem. To ima veze s onim što je rak rana čitavog regiona, a to je organizovani kriminal i korupcija pod političkom oblandom. Oni koji misle da će Milorad pobjeći Rusiju, sumnjam, da sam ja na njegovog mjestu otišao bih prvo u Mađarsku dok i Orban ne izgubi izbore. A kada izgubi izbore, onda će se pridružiti Milošećevom sinu negdje tamo u Podmoskovlju i s Vučićem se može samo eventualno sresti u Mađarskoj jer Vučić će otići na drugi kraj svijeta, a neće otići u Moskvu.

