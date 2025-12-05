Zlatko Lagumdžija : “Kojekakva bratija ne odustaje od svojih neostvarenih želja za trećim entitetom”

Marko Tokić, nekadašnji predsjednik “Hrvatske samouprave”, HDZ-ove kratkotrajne paradržavice iz 2001. godine, u nedavnom televizijskom gostovanju u emisiji mostarske HB televizije kazao je da bi “bošnjačka politika već odavno zagovarala treću federalnu jedinicu kada bi mogla riješiti dva ključna problema – hrvatske enklave u središnjoj Bosni i osiguravanje teritorijalne poveznice s Unsko-sanskom županijom”.

On je dalje u ovom razgovoru kazao i kako mu je tadašnji predsjednik Alijanse za promjene i današnji šef Misije Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama Zlatko Lagumdžija 2000. godine rekao da “zagovara model triju federalnih jedinica, ali uz uvjet revizije omjera 51:49 i povrat dijela teritorija Republike Srpske. “Da Lagumdžija nije ‘slučajni prolaznik’, vjerojatno bi i danas zastupao uspostavu tri federalne jedinice”, ironično je kazao Tokić.

“TAJ ČOVJEK JEDNOSTAVNO LAŽE”

Upravo je to bio povod da pitamo ambasadora Bosne i Hercegovine u UN-u Zlatka Lagumdžiju za ove tvrdnje uzurpatora ustavnog poretka BiH.

“To je čovjek sa kojim nisam nikada razgovarao tako da možda jednostavno laže ili me je pobrkao sa onima iz dijela SDA koji su me tada napadali da rušenjem tzv. Hrvatske samouprave negiram ‘legitimnu volju hrvatskog naroda’. Šta sam tada (kao i sada) mislio, govorio i radio je javnosti poznato: kao predsjedavajući Vijeća ministara i jedan od lidera Alijanse za promjene, na bazi Dejtonskog mirovnog sporazuma, u zajedničkoj akciji naših institucija i međunarodne zajednice smo ‘demontirali’ rušenje ustavnog poretka koje su tada nazvali Hrvatska samouprava. Tadašnji šef tog nedosanjanog projekta i HDZ-a je završio sa presudom pred državnim pravosuđem i bjekstvom u Hrvatsku gdje mu se gubi vidljiv trag”, kaže za “Slobodnu Bosnu” Zlatko Lagumdžija.

Ambasador BiH u UN-u kaže da i danas isto misli, te da radi na jačanju države BiH.

NEOSTAVARENA ŽELJA ZA PARČETOM “SVOJIH” DRŽAVICA

“I danas isto mislim, govorim i radim sve što mogu. Kako na jačanju države tako i u borbi protiv podjela kojima je više puta već presuđeno. I u tome se može naći razlog zašto me ni danas ne popušta kojekakva bratija koja ne odustaje od svojih neostvarenih želja za parčetom ‘svojih’ državica na račun jedne i jedine Bosne i Hercegovine”, jasan je Lagumdžija.

Lagumdžija se ovom prilikom osvrnuo na period samoproglašene Hrvatske samouprave kada je demontirana Hercegovačka banka.

“Kada govorim o dijelu SDA ne mogu a da se ne sjetim kada smo rušili sa SFOR-om i OHR-om samoproglašenu Samoupravu i demontirali im Hercegovačku banku koja je bila projektovana kao Centralna banka samouprave, kad mi se na sastanku kantonalnog odbora u Zenici žalio predsjednik jedne opštinske SDP organizacije (inače ratni vojni invalid), kako su ga napali lokalni SDA-ovci zašto ‘Lagumdžija ruši legitimnu volju hrvatskog naroda’”, kaže Lagumžija za SB.

Lagumdžija smatra da takozvani treći entitet koji sada zagovara HDZ i njihovi lobisti u Washingtonu počiva na istim separatističkim idejama kao i “hrvatska samouprava”.

“Sve su ‘vojnički’ isplanirali, pa tako i Hercegovačku banku kao njihovu projektovanu Centralnu banku Hrvatske samouprave. Očito da kada su se ‘oporavili’ to se kasnije počelo zvati ‘treći entitet’ jer je samuopravi presuđeno!”, zaključio je Lagumdžija za SB.

S. Gojak (Slobodna Bosna)