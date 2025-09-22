Zlatko Dizdarević : Priznanja Palestine neće donijeti promjene sve dok svijet ne zaustavi Izrael
Nakon što su Kanada, Australija, Velika Britanija i Portugal službeno priznali Državu Palestinu, a Francuska najavila da će to učiniti na samitu Ujedinjenih nacija (UN), svjetska pažnja ponovo je usmjerena na pitanje palestinske državnosti i mogućnosti trajnog mira na Bliskom istoku. Međutim, vanjskopolitički analitičar i bh. diplomata Zlatko Dizdarević upozorava da su ovakvi potezi samo formalni i da neće imati neposredan utjecaj na svakodnevni život Palestinaca, niti će donijeti konkretne promjene na terenu.
“Priznanje palestinske države neće se odraziti ni na kakav poseban način na živote, sudbine i katastrofe koji proživljaju ljudi u Palestini, jer su sve zemlje koje priznaju Palestinu imale hiljadu načina da zaustave stradanja, ali nisu uradile ništa”, istakao je Dizdarević u izjavi za Fenu.
Iako odluke o priznavanju predstavljaju diplomatski zaokret velikih zapadnih sila, kojem su se pridružile više od 145 država članica UN-a u priznanju Palestine, ugledni vanjskopolitički analitičar s bogatom karijerom u novinarstvu i diplomatiji, nije optimista
On kaže da se ništa suštinski neće promijeniti dok se u svijetu ne stvori dovoljno snažan otpor prema politici Izraela.
“Ne može se ništa napraviti bez brutalnog zaustavljanja Izraela u toj operaciji, odnosno, bez postizanja pritiska na one koji podržavaju Izrael, počevši od SAD-a, da na to pristanu”, naglasio je.
Dizdarević, koji više od 35 godina proučava Bliski Istok, od čega je 12 proveo na terenu kao dopisnik, također smatra da stvaranje palestinske države u trenutnim okolnostima nije realno te da ih treba mijenjati.
“Međutim, okolnosti se ne mijenjaju formalnim priznavanjem. One se mijenjaju definitivnom spremnošću, voljom i organizacijom da se urade konkretne stvari, a to su neupitno zaustavljanje svega što se u Palestini dešava”, jasan je stav Dizdarevića.
“Treće i ono najteže, u vezi čega sam pesimista, je planetarno vraćanje na temeljne vrijednosti, sisteme, organiziranost i parametre koji garantiraju pravedno rješenje”, poručio je.
Istaknuti bh. novinar, pisac i diplomata zaključuje da je “cijela planeta otklizala u jad i bijedu” te smatra da, osim pragmatičnih i pojedinačnih interesa, još uvijek ne postoji dovoljno snage, volje i organizacije da se potezi država koje priznaju palestinsku državu provedu na način koji bi donio stvarne promjene.
Osamdeseto zasjedanje Generalne skupštine UN-a započelo je 9. septembra 2025. Najvažniji dio sjednice u Njujorku, kada svjetski lideri drže govore, trajat će od 23. do 29. septembra.
Očekuje se da će tokom ove konferencije još nekoliko evropskih zemalja, uključujući Francusku, Belgiju, Maltu, Luksemburg, Andoru i San Marino, formalno priznati Državu Palestinu.
Ova priznanja dolaze nakon što je Generalna skupština UN-a nedavno usvojila rezoluciju kojom se podržava rješenje o dvije države i poziva na konkretne, vremenski određene i nepovratne korake ka okončanju sukoba.
(Kliker.info-Fena)
