Zlatko Dizdarević pojašnjava i šokira: “Hamas” projekt SVETOG TROJSTVA! Palestinci odgovorili na 75 godina terora! (Video)

Zlatko Dizdarević, novinar i bivši diplomata, gostovao je večeras u “Centralnom dnevniku” na Face TV-u.

Govoreći o eskalaciji sukoba u Izraelu i najvećem napadu Hamasa u posljednjih nekoliko godina, Dizdarević je između ostaloga pojasnio:

Nisam iznenađen ovime što se dešava u Izraelu. Za vrijeme Entifade nastao je Hamas! Hamas je projekt Amerikanaca, MOSSAD-a i Izraela, a finansira ga Saudijska Arabija! 75 godina traje ismijavanje sa međunarodnim poretkom, Generalnom skupštinom UN-a. Hamas je postao potpuno druga priča! Hamas je bio nebitna vojna organizacija, mala grupa nezadovoljnih terorista koja je imala zadatak da, kada dođe do napretka u mirovnim pregovorima, ispaliti dvije-tri antigradne rakete i time dala za pravo Izraelu da kaže da su teroristi! Na te njihove činove odgovaralo se brutalno! Hezbollah je bio gradska gerila, također! Nisu imali elemente ozbiljne armije! Malo-pomalo postajali su, jer su bili isprovocirani terorističkim napadima na Siriju! Amerikanci su proizveli i finansirali taj rat, čak im i ranjenike liječili! Kao odgovor na to, Hezbollah je postao sistem, insititucija! Isto to se desilo sa Hamasom! Hamas je danas ozbiljna vojna formacija! Prije pet godina su imali na desetine hiljada raketa srednjeg dometa! Neke rakete će odbiti Željezna kupola, ali jednu neće i ona će pasti na grad! Garantujem da će se večeras roditi čip kod mnogih Izraelaca i reći će: “Nismo mi ovdje došli da bismo razmišljali o svojoj sigurnosti.” Netanyahu provodi cionistički terorizam! Brojni ekonomski giganti premještaju svoja sjedišta iz Izraela!

Utjecaj Zapada je i više nego moćan; izraelski lideri su jako šarmantni. Oni misle da su nepobjedivi! Najsofisticiranije oružje na svijetu ne može biti jače od 75 godina traume, oduzetih upropaštenih života, izgubljene djece! Palestinci to žive, i to pod kišobranom međunarodne zajednice! Crvena linija je rađanje nove generacije unutar Palestine! Mahmoud Abbas četrnaest godina nije zakazao legitimne izbore! Ljudi od 33 godine nikada nisu glasali na izborima i to samo zato što neko želi zadržati svoju fotelju!

Mi imamo taj krak svjetske politike i kod nas! Smisao svjetske politike je da čuva status quo tamo gdje nije zainteresovana da dođe do krize.

Bliski istok nije pospremljen kao zona interesa; tamo postoje razni interesi! Suprotna su tumačenja toga šta se tamo dešava u zadnjih deset-petnaest godina! Teza o patriotizmu i zonama interesa je prevaziđena! Kada je počela priča sa Ukrajinom i Kinom, Biden je probao da smiri one frontove koji mu nisu neophodni da ne bi opterećivao svoju politiku i vojsku! Povukli su se iz Afganistana, Biden je smijenio u pretprošlom mandatu Netanyahua da bi zatvorio frontove koji nisu neophodni. Sada se ponovo otvorio front koji uopće nije naivan!

Mediji su neuporedivo jači nego što možemo da shvatimo! Nevažno je šta ko misli od svjetskih zvaničnika! I jedni i drugi imaju argumente za svoju tezu, ali ni jedni ni drugi ne priznaju onom drugom argumente! Politika se mora posmatrati iz ptičije, a ne žablje perspektive! BiH posmatra politiku iz žablje perspektive; mislimo da smo važni u svijetu!

Konaković je rekao da je “BiH biser evropske diplomatije i predvodnik u evropskim integracijama na zapadnom Balkanu”! To može reći samo neko ko nema pojma o tome gdje je ili iz nekog cinizma i sprdnje! Amerika je zaostala u mnogim elementima utrke sa ostatkom svijeta zbog svojih pogrešnih procjena! Na planu nuklearne energije zaostaju! Trebali su više brinuti ko su vlasnici suštinskih resursa na svijetu – to su danas zemlje istočnog bloka! U BRICS-u su te zemlje! BRICS je strašna opasnost i za jedne i druge!

Frontovi vojnih palestinskih organizacija su stvoreni u Gazi! Tri godine su se spremali za ovo! Prije godinu dana centralu su prebacili na Zapadnu obalu. To pokazuje ambiciju da se taj oslobodilački pokret prebaci na veći dio Palestine! Nova generacija neće više da robuje obećanjima! Amerika i Rusija gube iz vida realnost u zemljama za koje misle da su pod njihovom kontrolom! Status quo se ne održava više onako kako oni misle!

Izrael sada ne razmišlja kako da napadne Hamas, nego kako da se odbrani od njih! Palestinci koji su krenuli u ovu bitku znaju da će doživjeti odmazdu! Izrael je 2014. godine ispalio 1300 raketa na Gazu; bilo je na hiljade mrtve djece! Razmatralo se čak i da li je taj slučaj za Haag! 75 godina oni tako žive! Došli su i situaciju da ih je briga za svoj život, žele da umru da osjećajem da su nešto uradili po pitanju toga!

“Bit ćemo poraženi, ali ćemo pokazati da nismo ono što smo bili…” Tako razmišljaju!

Najveći zločinac ovdje je međunarodna zajednica! 75 godina su lagale sve svjetske institucije, odluke, konferencije! Zaklinjali su se da će se napraviti dvije samostalne države, nezavisne i ravnopravne. S tim projektom su se sprdali! 75 godina toga, pokazuje realnost, svako od nas potpuno je nebitan tim ljudima koji vode svjetsku politiku; u njoj uživaju i od nje imaju benefite! Devedeset posto ambasadora u BiH želi dokazati svoj uspjeh u izvještajima svojim ministarstvima: “Postigli smo uspjeh; održavamo status quo, ne puca se!”

Dužničko ropstvo je projekt Zapada prema Istoku! U Siriji nema građanskog rata nego je to napad na Assada! Sirija se neće uključiti u ovaj rat! Eksplozija koja se desila u Bejrutu je diverzija, ne zna se čija – Saudijske Arabije ili Izraela! Proizvodnja smrti je postala najveći biznis u svijetu… od organizovanja ratova tamo gdje ne treba, okupacija, poraza onih koji su slabiji! Nema vojne industrije bez ratova! Moraš imati rat da bi imao biznis!

Zašto u Dejtonskom sporazumu ne piše ko je pobjednik, a ko gubitnik? Zašto je jedina nova činjenica u tom dokumentu RS?! Ništa nije važnije od dobiti, a tu postoje poraženi i pobjednici!

(Kliker.info-Face TV)

