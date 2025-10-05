Zlatko Dizdarević o planu za Gazu: “Ovo je fakinski potez i pobjeda Trumpa i Netanyahua!” (Video)

Zlatko Dizdarević, novinar i diplomata, gostovao je u večerašnjem izdanju „Centralnog dnevnika sa Senadom Hadžifejzovićem”.

Hadžifejzović: „Šta se dešava u Gazi?“

Dizdarević: „Ovo je fakinski potez i pobjeda Trumpa i Netanyahua. Netanyahu je shvatio da u svijetu postoji 159 država u UN-u koje su priznale Palestinu.“

Hadžifejzović: „Zašto bi sada Netanyahu stao kada je praktički dobio Gazu?“

Dizdarević: „Zato što mu je postalo preopasno. Netanyahu je otvoreno rekao, bez vrdanja: ‘Neće biti Palestine!’ Zatvorio se jedan historijski krug. Ako Trump dobije Nobelovu nagradu za mir, to će biti najveći jad i bijeda planete. Palestina je uništena uz odobravanje arapskog svijeta. Arapski svijet je pokazao da nema morala! Nijedna zajednica u svijetu nije donijela svoj plan. UN su na najjadniji način potpuno izbačene iz igre.“

Hadžifejzović: „Što je Rusija toliko naglo u ovom mjesecu navalila na nas? Je li to ruska priča koju će neko vetom zaustaviti 31. oktobra? Koliko je to opasno za našu zemlju?“

Dizdarević: „Najopasniji za našu zemlju smo mi sami. Imamo ugrađen čip koji vjeruje da se naša situacija može riješiti samo intervencijama iz inostranstva. Tužno je što, ako ti živiš s takvim uvjerenjem i iz toga izvlačiš elemente politike, nemaš nikakve šanse. Jučer je bila godišnjica Jablanice – na televiziji smo vidjeli prazne stolice lokalnih funkcionera. To će ostaviti trajni trag. O kakvoj to državi mi pričamo?! Sa minimumom ljudskog odnosa prema toj priči mogli su dobiti izbore naredne godine. Ne pada im to na pamet.“

Hadžifejzović: „Riječ rat se tako olako uzima u usta.“

Dizdarević: „Kaja Kallas je ishisterisala EU u posljednjih godinu dana. Trump je kroz Ukrajinu uspio da isprazni sve magacine, da dođemo u situaciju da moramo da naručimo novo oružje – od koga? Od njih! Najveći biznis u svijetu je proizvodnja smrti. Mržnja proizvodi stranke, a oni ratove. Imamo projekt proizvodnje mržnje u EU. Kina, Rusija, Sjeverna Koreja i Indija potpisale su Sporazum o zajedničkom djelovanju u kojem stoji da, ukoliko se iz svijeta napadne jedna od ove četiri zemlje, to će se smatrati napadom na sve četiri. U našem susjedstvu imaš zemlje koje nisu priznale Palestinu i onda imaš ono: ‘Ja i?’”

(Kliker.info-Face TV)