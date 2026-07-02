Bosna i Hercegovina je ispala sa Svjetskog prvenstva. Izgubili su od SAD-a 2-0 u osmini finala. Golove za SAD postigli su Folarin Balogun u 45. minuti i Malik Tillman u 82. minuti utakmice u Santa Clari. Nije pomoglo ni to što je Bosna i Hercegovina imala igrača više od 63. minute zbog Balogunovog isključenja. SAD će igrati protiv Belgije u osmini finala 7. jula u 14 sati.

Zlatan Ibrahimović je za Fox Sports prokomentarisao utakmicu: “Zato je fudbal najveći sport na svijetu. SAD su imale sve razloge da se raspadnu, ali umjesto toga postale su još jače. Prvo im je poništen gol. Zatim im je poništen još jedan gol. Također su imali igrača manje nakon Balogunovog crvenog kartona. Većina timova bi u toj situaciji izgubila glavu.

Međutim, Amerika nije počela da se sažaljeva. Nastavila je trčati, pritiskati i vjerovati. To me je najviše impresioniralo.” Zlatan je podvukao: “Nokaut utakmice na Svjetskom prvenstvu ne pobjeđujete samo talentom. Pobjeđujete ih mentalitetom. Večeras su SAD pokazale mentalitet prvaka.”

Ibrahimović je Bosanac po rođenju i otvoreni je navijač BiH. To je dokazao svirajući bosanske pjesme u Americi, uključujući i “Ljiljane” Halida Bešlića. Zato je ovo stavio u prvi plan: “Bosna je nažalost ispala sa Svjetskog prvenstva, ali su se pokazali na terenu i tribinama.

Sada svi znaju njihove pjesme. Što se tiče igre, imali su svaku priliku da iskoriste okolnosti, ali su izgledali klimavo. Igranje protiv desetorice trebalo im je dati dodatno samopouzdanje, ali u stvari su Amerikanci izgledali kao tim s više igrača.”

Zaključio je rekavši: “Ovo je velika lekcija za sve timove koji su još uvijek na turniru. Nisu teška vremena ta koja određuju vašu sudbinu, već kako reagujete na njih. Rezultat će pokazati da su SAD pobijedile, ali neće ispričati cijelu priču.

Ovo je bila jedna od onih utakmica u kojima je gotovo sve išlo protiv njih, a ipak su pronašli način da prođu dalje. Ako možete preživjeti ovakvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu, postajete vrlo opasna ekipa. Druge ekipe bi ih sada trebale shvatiti vrlo ozbiljno jer su pokazale da mogu patiti, boriti se i pobjeđivati.”

(Kliker.info-Index)