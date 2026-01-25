hamburger-icon

Kliker.info

Zimska oluja hara SAD-om : pogledajte prizore. Gotovo 190 milijuna ljudi je bez struje (Foto +Video)

Nazad na početnu Pretplati se na RSS

Zimska oluja hara SAD-om : pogledajte prizore. Gotovo 190 milijuna ljudi je bez struje (Foto +Video)

25 Januara
17:55 2026
Štampaj Podijeli s prijateljima

 EPA-EFE/JASON SZENES

Jaka zimska oluja koja je pogodila velik dio Sjedinjenih Država već je ostavila stotine tisuća ljudi bez električne energije, a kasnije tijekom dana meteorolozi su najavili da će zimski uslovi zahvatiti područja New Yorka, Philadelphije i Washingtona.

Mississippi, Louisiana i Teksas među najteže su pogođenim saveznim državama u kojima je oko 730.000 kućanstava pogođeno nestankom električne energije, prenosi internetska stranica PowerOutage.us.

 

Gotovo 190 miliona ljudi, ili više od polovice stanovništva SAD-a, suočeno je s nestankom struje i grijanja u jednoj od najoštrijih zimskih oluja u zemlji u zadnjih nekoliko godina.

Meteorolozi su najavili da će oluja zahvatiti područje od oko 3000 kilometara, od Novog Meksika na jugozapadu do Mainea na sjeveroistoku zemlje za vrijeme vikenda. U nedjelju bi trebala pogoditi predio New Yorka, a u brojnim ostalim državama proglašeno je izvanredno stanje.

image

Nestanak struje u San Franciscu, ilustracija

 Ziyu (julian) Zhu/imago Stock&people/profimedia
image

Prazne police trgovine u Baltimoreu uoči zimske oluje

 Robyn Stevens Brody/ddp Usa/profimedia/Robyn Stevens Brody/ddp Usa/profimedia
image

Prazne police trgovine u Baltimoreu uoči zimske oluje

 Robyn Stevens Brody/ddp Usa/profimedia/Robyn Stevens Brody/ddp Usa/profimedia

Nepovoljni vremenski uvjeti prouzročili su kaos u putničkom prometu. Otkazane su tisuće letova. Lokal­ne vlasti kažu da su obilne snježne padaline rezultirale poremećajem u prometu i zatvaranjem cesta, što bi moglo potrajati i nekoliko dana. Upozorili su da su slojevi leda stvorili „iznimno opasne” uvjete za putovanja u nekim područjima.

S obzirom na to da hladni val u danima koji predstoje prijeti paralizom određenih dijelova zemlje, vlasti su pozvale ljude da ostanu kod kuće ako je moguće i da ne koriste automobile.

Stanovnicima Washingtona savjetovano je da imaju spremne svjetiljke i da napune mobitele. Kako je izvijestio NBC News, u svih pet općina New Yorka trebali bi biti otvoreni centri u koje mogu doći svi građani kako bi se ugrijali.

image

Prazne police trgovine u Baltimoreu uoči zimske oluje

 Robyn Stevens Brody/ddp Usa/profimedia/Robyn Stevens Brody/ddp Usa/profimedia
image

Prazne police trgovine u Baltimoreu uoči zimske oluje

 Robyn Stevens Brody/ddp Usa/profimedia/Robyn Stevens Brody/ddp Usa/profimedia
image

Priprema za zimsku oluju u Charlotteu

 Aa/abaca/abaca Press/profimedia/Aa/abaca/abaca Press/profimedia
(Kliker.infoagencije)
Podijeli

Komentari

Nazad na vrh Komentariši članak
Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Nazad na vrh

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Intervjui

Kolumne

© 2013 Copyright Kliker.info. Sva prava zadržana.
Developed by LEFTOR

Učitava se

Zatvori prozor

Učitavanje u toku. Molimo pričekajte

Ovo može potrajati par sekundi
Idi na alatnu traku