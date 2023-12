Zijad Bećirović o ruskim kampovima u BiH: Postoje, kreću se! Dodika više neće biti! NATO hermetički poklopio BiH! (Video)

Zijad Bećirović, direktor Međunarodnog centra za bliskoistočne studije i balkanske studije (IFIMES) u Ljubljani, u “Bosanskom vjestniku” o NATO putu Bosne i Hecegovine i secesionističkim težnjama: “U BiH se vodi hibridni rat! Približava se kraj Dodika, postaje suvišan čovjek, nikome ne treba!”

Bećirović: “Put BiH u EU zacrtan u Dejtonu! NATO u BiH prisutniji nego u mnogim drugim članicama NATO-a! Koraci koji su napravljeni približavaju BiH NATO-u! Neće dozvoliti da nas zaobiđu da budemo članica! Neće biti kasno; NATO povukao već određene korake! NATO hermetički poklopio BiH u svakom segmentu! NATO ima svoje rivale i neprijatelje, a jedan od njih je Rusija! Bilo bi najbolje da preventivno američke snage dođu u Brčko da se ne bi ukrajinski konflikt prelio na BiH! Posjeta Stoltenberga velika stvar za BiH i region! NATO nije digao ruke od BiH; Dodik nije pobjednik! NATO želi zbog sistema komandovanja da se izvrše ustavne promjene, da se zna ko je njihov partner! Dodik ne može pobijediti NATO! Imaju jasno zacrtano da BiH pripada Alijansi! Protiv BiH se vodi hibridni rat! Vodi se rat i protiv NATO-a na teritoriji BiH! Želi se predstaviti slika da je NATO digao ruke od BiH; to se ne može desiti! Posjeta Stoltenberga je jasna poruka da BiH pripada NATO-u! ‘NATO neće napustiti BiH’ – najoštrija poruka koja se mogla čuti! Rusija i Kina same sebe isključile iz NATO-a!”

Salihović: “Rovare li Rusi po BiH?!”

Bećirović: “Registrovane su posjete njihovih oficira! Vidimo koliko se Dodik protivi članstvu EU! Sa logike zdravog razuma je shvatiti zašto Srbi odbijaju članstvo u NATO! To bi ostvarilo sve njihove želje! Srbi, Hrvati i Bošnjaci mogu živjeti u jednoj zemlji ako su članice EU i NATO-a! Srbija će se priključiti NATO-u! To je neizbježan proces! Najveći interes je da sve ove države budu i NATO-u i time bi ostvarilli sve svoje interese i imali jedan kišobran! Nemojte misliti da NATO nijemo posmatra Dodika! Imaju odgovore za sve! Niko nikada nije napao nijednu članicu NATO-a! BiH je pod kišobranom NATO saveza! Zaštitit će nas! Ukrajinska kriza ponovo vratila NATO na svjetsku scenu! Nije se desilo da je neko napustio NATO i EU, izuzev Velike Britanije, ali to su posebni razlozi! Čak ni Orban ne razmišlja da napusti EU! Države članice razmišljaju samo kako da napreduju! EU u mnogim segmentima kasni – to je digitializacija! Prerano su prešli na zelenu energiju – to su njihovi problemi! BiH se bavi svojim problemima, priča se o popisu stanovništva, dok drugi ljudi napreduju! Rješenje za BiH je konklava! Da se pronađe koncenzus lidera o budućnosti BiH, jer ovo je nerješiva kriza! Dodik radi na tome da pomoću Trojke i HDZ uvjeri EU da je došlo do popravka situacije, da bi dobio dio sredstava! EU brutalna organizacija, privilegovana! Imaju racionalan pristup, pragmatični su; ne bojim se da ekstremni desničari mogu zavladati Evropom… mogu samo praviti probleme, gdje svako može povući određeni veto ili da huška javnost da EU nije za proširenje! Privilegovano je biti član EU! Moraju prestati priče o granicama, o velikodržavnim projektima! Većina bh. političara jesu za EU, ali znaju kako se BiH tamo približi da oni nemaju više šta tražiti na političkoj sceni! Suvišni su; uzeli su dio života ljudima, mladost…”

Salihović: “Vjerujete li da Helez ima dokaze da Rusi rade paravojne aktivnosti u BiH?”

Bećirović: “NATO je evidentirao prisustvo ruskih oficira! Kampovi nisu stacionirani – oni su pokretni! Pokušava se prikriti djelovanje! O ruskom utjecaju je rizično govoriti. Ako to kaže ministar odbrane, to treba uzeti za ozbiljno! Dobili smo prebrzu reakciju! U na čelu EUFOR-a Orbanov general; sva negiranja sa sumnjom treba uzeti! Većina ljudi u agencijama ne bi trebala biti na pozicijama, a ne da daje sigurnosne cetrifikate! To se može zloupotrijebiti! Zato smo i dobili ovako brzu reakciju na Helezovu izjavu!”

Salihović: “U kom smjeru ide Dodik? Kakva je politička budućnost Dodika?”

Bećirović: “Dodik balansira između SAD-a i Rusije! Čim se taj balans naruši, njega neće biti! Zato je tolik nervozan! Dodik davno trebao otići! Preko devedeset posto zvaničnika sa Zapada povezani sa korupcijskim rizicima! Približava se kraj Dodika, postaje suvišan čovjek, nikome ne treba! BiH kao država ne može nestati! Arhitektura granica završena proglašenjem nezavisnosti Kosova! Dodik želi postati novi Milan Martić, a to su nova stradanja – to nikome ne treba! Protesti na međuentitetskoj liniji nemaju veze sa RS-om, Dodik brani svoju fotelju! Džaba sankcije; vidimo kako se Dodik sastaje sa važnim američkim zvaničnicima! Dodik lobira da mu se skinu sankcije. To je, prema američkom zakonu, zabranjeno. Onaj ko to radi za njega mogao bi krivično odgovarati! Njegov cilj je da se skine sa crne liste – to je nepovoljna pozicija; eutanizirani ste kada ste na toj listi, ukoliko SAD dosljedno izvodi sankcije… s tim ljudima se ne smijete družiti! Kod Dodika je to u blagoj formi!”

Salihović: “Hoće li Sud BiH osuditi Dodika?”

Bećirović: “Ne znam kakve dokaze Sud ima, ali mislim da bi Dodik trebao odgovarati protiv kriminala! To je pljačkaški potez; ovo je najblaža kvalifikacija za koju se tereti! Opljačkao je državu! Njegovi gospodari, a oni su na Zapadu, kada odluče da Dodika nema, njega neće biti – bez obzira na sudske procese! Oni još nisu odlučili da Dodik ode!”

Salihović: “Vaš stav o sukobu na Bliskom istoku, o zločinima nad nedužnim ljudima? Koliko će to trajati, postoji li rješenje i može li se sukob preliti na zapadni Balkan?”

Bećirović: “Nije postojala volja SAD i Izraelske vlade o dvjema državama! Sukob spasio Netanyahua od sudskog procesa! Moraju se formirati dvije države! Mora se formirati tranziciona vlada, gdje će biti ključni međunarodni faktori, i da se nakon toga organizuju demokratski izbori! U Izraelu ima ljudi koji potpuno drugačije gledaju od desničarske vlade! Riješilo se pitanje Libije i drugih, a nije se riješilo pitanje Palestine. Zato imamo sad šta imamo! Netanyahu i ‘Hamas’ bildali političku poziciju sukobljavajući se! Nisu htjeli dvije države! Oni su prirodni saveznici! U BiH se ostrašćeno gleda i na Ukrajinu i na Palestinu! Sarajevo je uvijek bilo prijatelj Jevreja! Zloupotrebljavaju se religija i tragedija za ostvarivanje političkih interesa. Najbolji primjer su Dodik i Čović!”

