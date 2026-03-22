Žestoki raketni napadi Irana na Izrael. Netanyahu: ‘Vrlo teška večer za naš narod‘
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je da je Izrael večeras pretrpio “vrlo tešku večer” nakon iranskih napada na gradove Arad i Dimonu, prenosi Sky News. Deseci ljudi ozlijeđeni su u napadima koji su izazvali požare i znatno oštetili zgrade.
Netanyahu je dodao da je razgovarao s lokalnim čelnicima te da je “odlučan nastaviti napadati naše neprijatelje na svim frontama”.
U ažuriranju, izraelska hitna pomoć priopćila je da liječi 64 pacijenta u Aradu, od kojih je sedam teško ozlijeđeno.
Izraelska vatrogasna služba: ‘Direktan pogodak, šteta je golema‘
Izraelska vatrogasna služba oglasila se o zračnom napadu na Arad.
“Dogodio se izravan zračni pogodak na grad Arad. Ovo je udar u središte grada, između stambenih zgrada. Na mjestu događaja prouzročena je velika šteta“, priopćili su u kratkoj izjavi.
Guardian prenosi da je više od 100 ljudi ranjeno u Dimoni i Aradu, među kojima su djeca od 5 i 12 godina. Udari su nanijeli veliku štetu na više zgrada, a silina eksplozije sugerira da se radi o konvencionalnoj bojevoj glavi napunjenoj stotinama kilograma eksploziva.
U Aradu su liječnici izvijestili da je petogodišnja djevojčica u teškom stanju nakon udara balističke rakete.
