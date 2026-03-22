Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je da je Izrael večeras pretrpio “vrlo tešku večer” nakon iranskih napada na gradove Arad i Dimonu, prenosi Sky News. Deseci ljudi ozlijeđeni su u napadima koji su izazvali požare i znatno oštetili zgrade.

Netanyahu je dodao da je razgovarao s lokalnim čelnicima te da je “odlučan nastaviti napadati naše neprijatelje na svim frontama”.

U ažuriranju, izraelska hitna pomoć priopćila je da liječi 64 pacijenta u Aradu, od kojih je sedam teško ozlijeđeno.

Izraelska vatrogasna služba: ‘Direktan pogodak, šteta je golema‘

Izraelska vatrogasna služba oglasila se o zračnom napadu na Arad.

“Dogodio se izravan zračni pogodak na grad Arad. Ovo je udar u središte grada, između stambenih zgrada. Na mjestu događaja prouzročena je velika šteta“, priopćili su u kratkoj izjavi.

Guardian prenosi da je više od 100 ljudi ranjeno u Dimoni i Aradu, među kojima su djeca od 5 i 12 godina. Udari su nanijeli veliku štetu na više zgrada, a silina eksplozije sugerira da se radi o konvencionalnoj bojevoj glavi napunjenoj stotinama kilograma eksploziva.

U Aradu su liječnici izvijestili da je petogodišnja djevojčica u teškom stanju nakon udara balističke rakete.