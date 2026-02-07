Žestoke reakcije na Dodikove izjave: Logore nisu pravili muslimani već vojno i političko vodstvo RS-a

Stranke iz Federacije Bosne i Hercegovine, uključujući SDA i SDP BiH, reagovale su na izjave Milorada Dodika iznesene u intervjuu za američki medij, ocjenjujući ih netačnim i opasnim po međunacionalne odnose, te poručujući da predstavljaju pokušaj historijskog revizionizma i poticanja podjela u Bosni i Hercegovini.

“Intervju Milorada Dodika sa Lindell TV, u kojem iznosi nevjerovatne optužbe na račun Bošnjaka, nastavak je planske kampanje kojom se Bosna i Hercegovina i Bošnjaci nastoje predstaviti kao sigurnosni problem i prijetnja Zapadu”, stoji u reakciji SDA. Iz SDP-a BiH su također reagirali poručivši kako Dodik “sličnom retorikom kao i Hitler” pokušava doći do otcjepljenja od države.

SDA u saopćenju navodi kako već duži vremenski period upozorava na pokušaje fabrikovanja ovog narativa.

“Dodik ne iznosi laži slučajno, niti „za domaću upotrebu”. On svjesno targetira međunarodnu javnost, pokušavajući da kroz podvale o prošlosti i sadašnjosti opravda secesionističku politiku i prikrije vlastitu ulogu u destabiliziranju Bosne i Hercegovine”, kazali su iz ove stranke.

Potom su dodali:

“Dodik je već jednom prevario američke zvaničnike, i platio je za to podcjenjivanje. Završio je na „crnoj listi“ State Departmenta potvrđenoj i od demokratske i od republikanske vlasti. Sada je drsko procijenio da novcem može kupiti naklonost zvaničnika i dignitet najjače demokratske sile na svijetu”, saopšteno je iz SDA.

Reagujući na intervju Dodika za jedan američki medij, SDA je podsjetila da koncentracione logore i logore za djecu nisu „organizovali muslimani”, nego vojno i političko vodstvo RS-a koje se pozivalo na „hrišćanske vrijednosti”, dok su činili zločine nad ljudima svih vjera i nacija.

“Takve ideologije i politike, koje danas kao nasljednik Radovana Karadžića promovira Milorad Dodik, stvarajući Republiku Srpsku protjerale sve muslimane i sve katolike, porušile njihove bogomolje i počinile masovne zločine, uključujući genocid nad Bošnjacima.

Dodik danas pokušava ponovo oživjeti taj otrovni obrazac, demonizirati Bošnjake, relativizirati i zamijeniti uloge žrtve i zločinca, i Bosnu i Hercegovinu prikazati kao nemoguću državu. Podrška Dodiku u novom napadu na Bosnu i Hercegovinu vodi obnavljanju sukoba na Balkanu”, kazali su u SDA.

Pokušaji uspostavljanja ovakvog narativa neće uroditi plodom, poručuju iz ove stranke.

“Istina o Bosni i Hercegovini i bošnjačkom narodu, o antifašističkoj tradiciji i o odbrani države od agresije ne može se izbrisati lobističkim performansima i lažima pred kamerama, uprkos pasivnosti i neznanju onih koji trenutno u ime Bošnjaka obnašaju dužnosti u vlasti. Šutnja na ovakve istupe nije “mudrost” niti “diplomatija” nego kukavičluk i saučesništvo u laži.

Ovakav govor Milorada Dodika nije „politički stav“ već krivično djelo. Krivični zakon BiH propisuje sankcionisanje onih koji javno izazivaju ili raspiruju nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju, razdor ili netrpeljivost među narodima i ostalima u Bosni i Hercegovini”, ocjenjuju u SDA.

Stranka demokratske akcije pozvala je državno tužilaštvo da hitno reaguje i na osnovu jasnih dokaza podigne optužnicu i sankcioniše bivšeg predsjednika entiteta RS. Imamović: Dodikov revizionizam opasan za mir u Evropi

Zastupnik Socijaldemokratske parije BiH u Predstavničkom domu Parlamenta BiH Jasmin Imamović smatra kako se Milorad Dodik u intervjuu za američku televiziju, opet pokazao kao brutalni revizionista i lažov.

„U intervjuu obojenom mržnjom prema Bošnjacima, zalaže se za otcjepljenje RS-a, kao dijela suverene i cjelovite države Bosne i Hercegovine.

Podsjećam da je Hitler sličnom retorikom ostvario otcjepljenje Sudeta, kao dijela Čehoslovačke, poništio princip nepovrijedivosti granica i izazvao svjetski rat.

Milorad Dodik optužuje Bošnjake da su u Drugom svjetskom ratu bili uz Hitlera, a Hitler i njegovi saveznici su do kraja 1941. pokorili skoro cijelu Evropu, osim Ujedinjenog kraljevstva, SSSR-a i Bosne i Hercegovine, u kojoj su antifašisti i partizani, sve vrijeme rata, pod kontrolom držali slobodne teritorije, veličine sadašnje Crne Gore, pa i veće”, navodi Imamović.

Jedan od razloga masovne podrške Bošnjaka Titu, Avdi Humi, Rodoljubu Čolakoviću, Hasanu Brkiću, Ivi i Jurici Ribaru i drugim partizanima, bio je u činjenici da su obećali da će BiH biti federalna jedinica u federaciji Jugoslaviji, kao zajednici dobrovoljno udruženih republika, te što su odbili Sporazum Cvetković – Maček iz 1939. godine, koji je predviđao diobu BiH između Srbije i Hrvatske, podsjeća SDP-ov zastupnik.

“Milorad Dodik istrajava na mržnji prema Bošnjacima, njegovo negiranje genocida i satanizacija bosanskih muslimana, Bošnjaci ne mogu shvatiti drugačije osim prijetnjom novim genocidom.

Pozivam američku javnost da se o historiji BiH informišu u knjigama američkih eksperata: John Fine&Robert Donia „Bosna i Hercegovina, tradicija koju su izdali“, Robert Donia: „Biografija Sarajeva, Branimir Anzulović: „Mit o nebeskoj Srbiji: Polazište osvajačkih ratova i zločina u 20.stoljeću“, kao i engleskog historičara Marka Attile Hoarea: „Bosanski muslimani u Drugom svjetskom ratu“.