Žestoke prepirke: SDP tvrdi da je DF “produžena ruka SDA”, Komšić prozvao Bećirovića, a on mu poručio da “igra na kartu kratkog pamćenja”

Političke tenzije između SDP-a i člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića s jedne strane, te predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Željka Komšića s druge, eskalirale su povodom odluke o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Iz SDP-a i kabineta Bećirovića tvrde da Komšić blokira povratak institucije u dejtonske okvire, dok Komšić odgovara podsjećanjem na glasanja unutar vladajuće koalicije.
SDP: “DF je produžena ruka SDA u rušenju državnih institucija”
Socijaldemokratska partija BiH (SDP) oglasila se saopćenjem u kojem navodi da postupci Željka Komšića, koji odbija potpisati odluku Predsjedništva BiH o vraćanju rada Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika u ustavne okvire, potvrđuju da je DF “produžena ruka SDA”.
“Napominjemo da je još 2016. godine Bakir Izetbegović kao predsjedavajući Predsjedništva BiH glasao za i potpisao odluku o izbacivanju međunarodnih članova iz Komisije. Radilo se o odluci kojom je direktno prekršen Aneks 8 Dejtonskog sporazuma. Pored toga, popratnom odlukom je omogućena blokada od strane člana Komisije iz RS-a, jer je propisano da se sve odluke donose konsenzusom tri preostala domaća člana”, navode iz SDP-a.
Iz ove stranke ističu da je Željko Komšić nakon povratka u Predsjedništvo 2018. godine nastavio ovu praksu, glasajući za neustavan sastav Komisije u koju je, kako kažu, “ubacio” i kandidata DF-a. Također dodaju da su tri člana Komisije (DF-SDA-SNSD) zajedno glasali za izbacivanje naziva države Bosne i Hercegovine iz službenog imena Komisije.
“Komšićevo pismo visokom predstavniku je potpuno promašen i deplasiran potez kojim očito želi samo dodatno odugovlačiti potpisivanje odluke protiv koje nije smio i mogao glasati, ali zato blokira njenu primjenu”, zaključuju iz SDP-a.
Komšić: “Korisno kao Bećirovićevo glasanje za Borjanu Krišto”
Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić kratko se oglasio putem društvenih mreža, odgovarajući na optužbe iz SDP-a.
“Ovaj SDP-ov stav koristan je za Bosnu i Hercegovinu taman toliko koliko je bilo korisno i Bećirovićevo glasanje za Borjanu Krišto kao predsjedavajuću Vijeća ministara!”, napisao je Komšić.
Bećirović: “Oni su bili i ostali obični satelit SDA”
Ubrzo je uslijedio i opširan odgovor člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića, koji je poručio da Komšić skreće pažnju sa važnog pitanja jer nema odgovor zašto nije potpisao legalnu odluku Predsjedništva.
“Oni pokazuju ono što je manje-više svima poznato – oni su bili i ostali obični satelit SDA. Zato se Komšić pokušava obračunati sa mnom, a ne sa Bakirom Izetbegovićem”, izjavio je Bećirović.
“Nije dobro igrati na kartu kratkog pamćenja. Komšić i Izetbegović su 2012. u Predsjedništvu BiH glasali da predsjedavajući Vijeća ministara BiH bude HDZ-ovac Vjekoslav Bevanda. Komšićeva DF i Izetbegovićeva SDA su 2015. glasali da Borjana Krišto iz HDZ-a bude izabrana za zamjenicu predsjedavajućeg Predstavničkog doma PSBiH. Također, Komšić je 2019. glasao za izbor Dodikovog Zorana Tegeltije, najgoreg predsjedavajućeg kojeg je BiH ikada imala”, naglasio je Bećirović.
Bećirović je na kraju pozvao Komšića da objasni i korisnost svog ranijeg prijedloga:
“Neka nam objasni koliko je koristan njegov prijedlog da Željana Zovko bude izabrana za ambasadoricu Bosne i Hercegovine u Kraljevini Španiji. Da li je to bilo korisno ili beskorisno? Očigledno, bilo je katastrofalno loše.”
