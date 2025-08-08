Žestoka reakcija BH Novinara na privođenje novinarke Miljanović Zubac : “Umjesto, da se hapse i procesuiraju počinitelji krivičnih djela nadležni hapse novinare”

Upravni odbor (UO) Udruženja BH Novinari i Linija za pomoć novinarima zahtijevaju hitno puštanje Nataše Miljanović Zubac iz prostorija Centralnog informativnog ureda Granične policije Bosne i Hercegovine (CIU) u Sarajevu, kao i saslušanje novinarke u prisustvu advokata u Tužilaštvu Bosne i Hercegovine.

Po informacijama kojima raspolažu BH Novinari, Miljanović Zubac je tokom noći prebačena iz Trebinja u Sarajevo u pratnji policije i inspektora CIU, koji su prethodno obavili pretres u porodičnoj kući novinarke.

Nakon toga su oduzeli predmete i uređaje kojima se služila tokom obavljanja novinarskih zadataka i kreiranja objava na društvenim mrežama. Novinarka se sumnjiči za “odavanje službene tajne”.

U saopćenju Upravnog odbora BH Novinara istaknuto je da su oni i cijela novinarska zajednica BiH “užasnuti činjenicom da su ovlaštene osobe Granične policije na osnovu odobrenja Tužilaštva BiH usmeno zatražili i dobili odobrenje Suda BiH za pretres Miljanović Zubac”.

Naglašavaju da se radi o osobi koja je dobrovoljno i bez ikakve prisile, kao odgovorna novinarka i građanka, godinama dijelila informacije i dokumente o mogućem krimnalu u redovima policijskih struktura, uključujući i Graničnu policiju BiH.

– Postupak pripadnika Granične policije i pravosudnih institucija iz Sarajeva nije ništa drugo nego brutalni institucionalni pritisak i zastraživanje Nataše Miljanović Zubac i kršenje prava na slobodu izražavanja – poručuju iz Udruženja BH Novinari.

Također, smatraju da se radi o nesrazmjenom demostriranju sile prema novinarki i njenom pravu na slobodan, siguran i dostojanstven rad, bez obzira što krivično zakonodavstvo BiH ostavlja mogućnost saslušanja novinara na okolnosti posjedovanja informacija o počinjenju krivičnih djela od strane trećih lica.

UO BH Novinara odbacuje pokušavaj kriminaliziranja novinarke Miljanović Zubac koja piše i izvještava javnost o kriminalu, umjesto, kako ističu, da se hapse i procesuiraju počinitelji krivičnih djela.

Upozoravaju i podsjećaju institucije uključene u ovaj slučaj da novinari imaju pravo na zaštitu izvora informacija te odbijanje saradnje s policijskim i pravosudnim institucijama koje svojim postupcima krše novinarska prava.

Zbog svega navedenog, UO BH Novinara traži hitno puštanje Nataše Miljanović Zubac iz prostorija CIU Granične policije, a ona će se, kažu, odazvati na poziv Tužilaštva BiH i u prisustvu advokata Linije za pomoć novinarima dati izjavu u vrijeme koje odredi postupajući tužitelj.

(Kliker.info-Fena)