Žestoka kritika američkog senatora Sandersa :”Netanyahu je ekstremista koji je decenijama gurao američke predsjednike da ratuju s Iranom”

Američki senator Bernie Sanders oštro je u četvrtak osudio izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, smatrajući ga odgovornim za uvlačenje Amerike u razorni rat s Iranom. Njegova izjava objavljena na platformi X, predstavljaju jednu od najdirektnijih kritika izraelskog vođstva od strane istaknute američke političke ličnosti od početka sukoba.

U svojoj izjavi, Sanders je katalogizirao ono što je okarakterizirao kao Netanyahuovu historiju destruktivnih politika i zagovaranja vojne konfrontacije.

“Netanyahu je ekstremista koji je ubio 75.000 ljudi u Gazi. Ekstremist koji je rekao da će invazija na Irak stvoriti ‘ogromne pozitivne posljedice’. Ekstremist koji je decenijama gurao američke predsjednike da ratuju s Iranom”, napisao je senator Sanders.

Zaključio je da je izraelski premijer “konačno pronašao predsjednika koji je rekao da. Tragično”, eksplicitno se pozivajući na odluku predsjednika Donalda Trumpa da pokrene trenutnu vojnu kampanju.

Inače, izraelski premijer snažno se usprotivio sugestijama da je njegova vlada uticala na američko donošenje odluka u vezi s Iranom.

U intervjuu za Fox News u utorak, Netanyahu je odbacio takve tvrdnje kao “smiješne”, tvrdeći da Trump ima nezavisnost u strateškim pitanjima.

“Donald Trump je najjači lider na svijetu. On radi ono što misli da je ispravno za Ameriku. On također radi ono što misli da je ispravno za buduće generacije”, izjavio je Netanyahu, pokušavajući odbiti kritike dok je istovremeno hvalio liderstvo američkog predsjednika.

(Kliker.info)