Zenički rudari štrajkuju glađu zbog neisplaćenih plata (VIDEO)
Rudari rudnika mrkog uglja Zenica započeli su štrajk glađu 26. septembra.
Kao razlog navode taj što im dva mjeseca nisu isplaćene plate.
Trenutno je njih oko 30 zatvoreno u prostorijama Doma rudara, kako javlja Javni radio-televizijski servis Bosne i Hercegovine (BHRT).
Rudari nisu dobili platu za jul i avgust. Poručili su da neće obustaviti štrajk dok im se ne isplati bar jedna plata.
Tvrde i da je stanje u “RMU Zenica u potpunom haosu”, te da “nemaju osnovne uslove za rad”.
Rudari iz Zenice u julu su protestovali ispred zgrade Vlade Federacije BiH u Sarajevu, zbog zaostalih plata za maj i jun.
Na sastanku sa predstavnicima Sindikata radnika i Vlade FBiH je tada dogovoreno da se radnicima isplate zaostale plate.
Rudnik Zenica je zbog niske produktivnosti u fazi potpunog zatvaranja za što je potrebno donijeti poseban zakon i osigurati potrebna sredstva.
Prema ranijim najavama, nakon zatvaranja rudnika, plan za zaposlene je da dio njih bude penzionisan, dio premješten na radna mjesta u obližnje rudnike, dok bi jedan dio ostao bez posla.
Radnicima od 2010. godine nije uplaćivano ni zdravstveno niti penziono osiguranje.
Vlada Federacije BiH i Elektroprivreda iz svojih budžeta isplaćuju neuplaćene doprinose rudarima koji steknu pravo na penziju.
Ugalj se u RMU Zenica vadio od 1880. godine, do 7. marta 2024.godine, kada je obustavljena proizvodnja u posljednjoj aktivnoj jami “Raspotočje”.
Proteklih mjeseci rudari rade samo na poslovima inspekcije jama i izvlačenju vrijedne opreme.
Rudnici u entitetu Federacija BiH godinama posluju s višemilionskim gubicima.
Elektroprivreda BiH je od 2009. do 2024. godine uložila više od 383 miliona eura u sedam svojih rudnika kako bi održala njihovu likvidnost.
