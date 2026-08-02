(Kliker.info)

Američki predsjednik Trump je u subotu navečer po američkom vremenu izjavio da je otkazao potencijalni napad na Iran zbog napretka u pregovorima između dvije zemlje, javlja dobro obavješteni američki portal Axios.

Vijest dobija na značaju ako se zna su proteklih dana neki američki zvaničnici davali naznake da je napad na iransku infrastrukturu moguć, a sve u nastojanju da se Iranci prihvate američkih uslova u pregovorima o prekidu vatre.

“Složio sam se, za buduću korist SVIJETA, a isto tako i za opstanak uspješnog i prosperitetnog Irana, da otkažem napad, pod uslovom da budem u mogućnosti da brzo postignem DOGOVOR”, napisao je Trump na svom nalogu Truth Social.

Pored toga je dodao da su Iran i “druge zemlje Bliskog istoka” zatražile od SAD-a da odustanu od napada “s obzirom da su granice sporazuma dogovorene”.

“To bi uključivalo trenutno, potpuno i potpuno OTVARANJE HORMUZKOG MOZORA i kraj iranske nuklearne prijetnje”, napisao je.

Axios dalje navodi da Trumpova objava dolazi nakon telefonskog razgovora saudijskog prijestolonasljednika Mohammed bin Salmana i Trumpa , a MBS je, kako navode, izrazio zabrinutost zbog planova napada.

Zanimljivo je također da je pomenutu vijest samo nekoliko sati prije trumpove objave objavio Axiosov novinar Barak Ravid koji se smatra izuzetno obavještenim i uticajnim novinarom sa odličnim izvorima i u Washingtonu i u Tel Avivu pošto je u prošlosti bio član izraelsje obajvještajne zajednice.

I druge regionalne sile, uključujući Katar, Ujedinjene Arapske Emirate, Tursku i Pakistan, također su izvršile pritisak na SAD i Iran da deeskaliraju.

Axios na kraju ističe i činjenicu da je iranski ministra vanjskih poslova Abbas Araghchi u subotu razgovarao sa načelnikom pakistanske vojske, feldmaršalom Asimom Munirom, koji je služio kao ključni posrednik između Washingtona i Teherana.

Araghchi je također razgovarao s ministrima vanjskih poslova Turske i Saudijske Arabije o mogućnosti američkih napada.

“Svaka neprijateljska akcija SAD-a ili Izraela – ili učešće ili saradnja regionalnih zemalja u takvim akcijama – naišla bi na odlučan i proporcionalan odgovor moćnih iranskih oružanih snaga”, rekao je Araghchi svom saudijskom kolegi, prema saopštenju na njegovom Telegram kanalu.

(Kliker.info)