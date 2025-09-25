Željko Komšić za govornicom Ujedinjenih nacija: UN konvencije nisu spriječile genocid u BiH, a ni u Gazi

“Konzistentnost na koju se referiram znači potpunu odlučnost da se suprotstavimo različitim devijantnim pojavama u svijetu, kroz alate koje nam pruža međunarodno pravo. Moramo biti odlučni i nepokolebljivi u namjerama da zaštitimo temeljne vrijednosti Ujedinjenih nacija, bez pravljenja bilo kakve razlike među državama kao subjektima međunarodnog prava. U toj odlučnosti, pozivam vas da ne pravimo razliku među nama, dijeleći nas na velike i male države, na bogate i siromašne, već da zajedno kao organizacija aktivno tražimo i omogućimo rješenja za sva otvorena pitanja koja se pojavljuju u svijetu. Mir nije privilegija, mir je obaveza svih nas da ga u svakom trenutku i na svakom mjestu obezbijedimo. Isto tako, ljudska prava nisu privilegija, već trajna civilizacijska obaveza, koju moramo kontinuirano ispunjavati. To je svakako trajan izazov, sa kojim su suočavale generacije prije nas i sa kojim će se suočavati generacije koje nakon nas dolaze. Naša misija je takva da im ostavimo svijet boljim nego što je on sada, a za takav cilj, potreban je uporan i neprekidan aktivan rad”, zaključio je u svom govoru Komšić.

(Kliker.info-N1)