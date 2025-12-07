Željko Komšić sa b-h dijasporom u Birminghamu : Bosna i Hercegovina je duboko ukorijenjena i utemeljena u historiji

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić prisustvovao je prijemu u Birminghamu povodom obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine, na poziv počasnog konzula Bosne i Hercegovine za Midlands Anesa Cerića.

Tom prilikom, predsjedavajući Komšić obratio se prisutnima zahvalivši Udruženju BH UK Network i dr. Waqaru Azmi-ju i britanskoj nevladinij organizaciji “Remembering Srebrenica” na svemu onome što čine za Bosnu i Hercegovinu. Istakao je da Dan državnosti Bosne i Hercegovine nosi duboko istorijsko, identitetsko i emotivno značenje za sve građane te da simbolizira tradiciju multietničnosti, zajedništva i vrijednosti koje moramo čuvati i prenositi budućim generacijama.

U svom obraćanju istaknuo je takođe zahvalnost institucijama i građanima Ujedinjenog Kraljevstva za dugogodišnju podršku Bosancima i Hercegovcima koji su u ovoj zemlji pronašli utočište, sigurnost i priliku za novi početak. Naglasio je da je prijateljstvo koje je Velika Britanija pokazala prema Bosni i Hercegovini trajno upisano u kolektivnu svijest našeg naroda.

Govoreći o Danu državnosti predsjedavajuću Predsjedništva BiH poručio je Bosna i Hercegovina i danas živi ideju ZAVNOBiH-a iz 1943. i 1944 godine.

“To je ideja jednakosti naroda Bosne i Hercegovine, i ideja jednakosti nas kao pojedinaca. Tu filozofiju ZAVNOBiH-a preuzeo je čak i Dejtonski mirovni sporazum”, rekao je Komšić.

Naglasio je da je 25. novembra 1943. obnovljena državnost Bosne i Hercgovine koja je kao država postojala i prije toga; postojala je kao kraljevstvo, zatim je bila sastavu Otomanske imperije, a bila je i poseban korpus u okviru Austro -Ugarskog carstva, te kao republika u okviru SFRJ.

“BiH je duboko ukorijenjena i ima svoje utemeljenje u historiji, politici i društvenim procesima, podcrtao je Komšić.

“Da nije bilo 25.novembra ne bi bio moguć ni 1.mart i nezavisnost BiH, i ta dva datuma su uzajamno povezana”, naglasio je Komšić.

U svom obraćanju predsjedavajući je pohvalio i angažman BH UK Networka, organizacije koja je tokom tri decenije izrasla u jedan od najvažnijih stubova bosanskohercegovačke dijaspore u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Pohvalio je njihov predan rad, uključujući i veliki uspjeh kupovine i obnove Bosanske kuće u Birminghamu, koja je danas prepoznatljiv centar zajednice, mjesto očuvanja identiteta i simbol prijateljstva, solidarnosti i humanosti.

Predsjedavajući je naglasio da BH UK Network, Počasni konzulat BiH za Midlands i organizacija “Remembering Srebrenica” predstavljaju ključne partnere Bosne i Hercegovine u jačanju povezanosti sa našim gradanima, te u promociji Bosne i Hercegovine u britanskom društvu.

(Kliker.info-agencije)