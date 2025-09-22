Željko Komšić povodom 80 godina UN-a:Svjedočimo brutalnim ratovima i negiranju genocida, duh Povelje UN-a nam je potrebniji nego ikad
Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić u New Yorku učestvuje na sastanku na visokom niovu povodom obiljezavanja 80 godina od osnivanja Ujedinjenih nacija i usvajanje Povelje UN-a.
Komšić se tom prilikom susreo sa predsjednikom Republike Austrije Aleksanderom Dan der Belenom i predsjednikom Republike Albanije Bajramom Begajom.
Nakon sastanka delegacija Komšić je kazao da, nažalost, danas 80 godina kasnije, još svjedočimo brutalnim ratovima, masovnim stradanjima civila, raseljenjima, otvorenom negiranju genocida i sve učestalijim napadima na temeljna ljudska prava te kako sve to pokazuje da duh Povelje UN nije prevaziđen nego da nam je danas potrebniji nego ikada.
“Neophodno je da se svi bez kalkulacija vratimo temeljnim vrijednostima Povelje: miru, pravdi, ljudskom dostojanstvu i jednakosti svih naroda i pojedinaca”, poručio je Komšić.
Podsjetimo, Komšićevo obraćanje na Generalnoj skupštini UN-a bit će 25. septembra.
(Kliker.info-N1)
Komentari