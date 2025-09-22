Željko Komšić povodom 80 godina UN-a:Svjedočimo brutalnim ratovima i negiranju genocida, duh Povelje UN-a nam je potrebniji nego ikad

Nakon sastanka delegacija Komšić je kazao da, nažalost, danas 80 godina kasnije, još svjedočimo brutalnim ratovima, masovnim stradanjima civila, raseljenjima, otvorenom negiranju genocida i sve učestalijim napadima na temeljna ljudska prava te kako sve to pokazuje da duh Povelje UN nije prevaziđen nego da nam je danas potrebniji nego ikada.