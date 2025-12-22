Željko Komšić o Kovačeviću, Čoviću i petorci, porukama iz Amerike, šansi za Prenj … (VIDEO)

U svom prvom velikom medijskom istupu nakon kandidature Slavena Kovačevića za člana Predsjedništva BiH, Komšić govori otvoreno o političkim reakcijama koje su uslijedile, o borbi za Predsjedništvo i o tome koliko će upravo ti izbori odrediti brzinu i smjer formiranja nove vlasti u državi.

“Ovdje u Sarajevu neki vraćaju dug ili zastupaju interese zvaničnog Zagreba. Na Čovića se uopšte ne obazirem niti na ove stranke petorke koji su kao oponenti Čoviću, a nikakve razlike između njih nema. Očekivane su reakcije. Slaven i ja smo isti kada je riječ o ideji”, kaže Komšić.

U razgovoru otkrijte kakav je Komšić ponudio test Čoviću i HDZ-u ako žele da, makar simbolički, pokažu privrženost BiH.



Razgovarali smo i o poziciji Bosne i Hercegovine na ključnim zapadnim adresama – Briselu, Londonu, Washingtonu i Parizu, a nakon intenzivne diplomatske aktivnosti u posljednjih mjesec i po dana.

“Ključna stvar koja ih zanima je stabilnost, druga je vladavina prava, posebno Amerikance, vladavina prava koja bi omogućila američke investicije u BIH. Energetika ih jako zanima. Dejton je neupitan, pogotovo za Amerikance i Britance”, kaže Komšić te nam otkriva detalje sastanaka sa američkim i evropskim zvaničnicima.

Predsjedavajući Predsjedništva nam je otkrio šta o BiH kažu i kakvu politiku vode Francuska i Velika Britanija. Zašto se, kako kaže Komšić, laž o “radikalnom islamizmu” i dalje koristi kao političko oružje protiv BiH te kako su u Briselu reagovali na njegov govor?

Komšić nam je ekskluzivno otkrio detalje razgovora u Jelisejskoj palači, ali i razgovorima sa Papom Benediktom o Bosni i Hercegovini te položaju katolika u Sarajevu.

Dotaknuli smo se i odnosa unutar zemlje, moći i kontrole institucija, ali i sve glasnijih poruka koje dolaze pred izbore. Govorili smo i o direktnom jeziku nove američke administracije te za šta je još predviđena Južna interkonekcija, osim za plin.

Komšić nam je otkrio i kako je velika američko-britanska kompanija imala interes da gradi tunel Prenj na Koridoru 5c te kako je ta šansa propuštena.

Komentarisao je i (ne)otvaranje prelaza Gradiška, poziciju i potez Zijada Krnjića, ali i potez premijera Hrvatske Andreja Plenkovića da ipak “namjerno” u BiH dođe preko tog prelaza.

Na samom kraju, otvorili smo i pitanje koje se sve rjeđe postavlja u bh. javnosti – Srbija i Aleksandar Vučić, politika balansiranja i da li je taj model došao do svog kraja?

(Vijesti.ba)