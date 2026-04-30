Željko Komšić, član Predsjedništva BiH, smatra da je sporazum između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o Južnoj interkonekciji dobar jer je to alternativa za situaciju u slučaju prekida ruskog gasa koji ide preko trenutnog Turskog toka, kao i da potpisivanje ovog sporazuma nema veze sa politikom ‘trećeg entiteta’.

“Sporazum je dobar, s tim što će se morati jos jedan potpisati u kome ce se definisati uvozne kvote, tj. potrebe BiH za svaku godinu. Po trenutnoj odluci Brisela 1.1.2028. treba biti zatvoren Turski tok kojim dolazi ruski plin, treba biti prekinuto snabdijevanje ruskim plinom. Kada to svane i ne bude grijanja koga će ljudi pitati što nema grijanja. Mi moramo imati alternativu”, rekao je Komšić te dodao da ovaj projekat nikada ne bi mogao biti napravljen da nije bilo američkog interesa.

Na temu ‘trećeg enititeta’, koja je aktuelna zadnjih dana nakon crtanja mape u Zagrebu, kaže da je ‘oguglao’. jer se savakodnevno susreće sa takvim stvarima.

“To je situacija koju imamo već duže vrijeme, mada je sa skupom možda malo eskaliralo. To će se pojačati u narednom periodu, nakon izbora. Pojačaće se pritisak iz Zagreba. Možete očekivati i pritisak EU jer je to njihov saveznik. Da li ćemo se moći oduprijeti, vidjećemo. Ako nemaju partnera za realizaciju prijetnji, a pokazalo se da ih imaju, ako je partner u Sarajevu onda će ih realizovati. Nema potrebe da se plašimo bilo koga ako smo uvjereni u svoj rad i priču i da se suprotstavimo”, objasnio je Komšić.

Za stavove Zagreba i predsjednika HDZ-a BiH Dragana Čovića kaže da nisu od juče, te da je jasna ta politika, ali da se odgovor na nju kreira u Sarajevu.

“Šta god oni da žele, ključni dogovor daje politika u Sarajevu”, ističe Komšić, te dodaje da bi se iznenadio da oni promjene pristup, jer je to, kako kaže, takva politika.

Na pitanje da li će BHRT biti jedna od stavki u Budžetu za ovu godinu Komšić kaže da neće, jer je to, kako ističe, suprotno zakonu.

“To je direktno suprotno Zakonu o državnoj pomoći, ja ne znam ko vam tu priču stalno prodaje”, naglasio je, te dodao da je to i rekao i v.d. generalnom direktoru BHRT-a Belminu Karamehmedoviću.

Pitao je zašto niko ne postavlja pitanje naplate u Hercegovini, te da bi zakon o prinudnoj naplati bio rješenje problema.

“Bilo je zamagljivanje očiju u prethodnom budžetu. Niko tih 800 ljudi neće da kaže istinu. Populizam, demagogija, fini zaključci od kojih nemaju koristi”, rekao je Komšić.

Kada je riječ o državnoj imovini, Komšić smatra da je to statusna kategorija, te da Republika Srpska ne može knjižiti imovinu u gruntu na sebe.

“Sadašnja zakonska rješenja nisu prepreka za gradnju. Mi u Sarajevu ne odlučujemo šta će se praviti gdje”, naglasio je.

Smatra da Slaven Kovačević može biti njegov nasljednik.

“On je možda malo i ‘tvrđi’ od mene. Ima dobre šanse, nije član DF-a. Mi ćemo to pogurati kao da jeste član jer je to ispravna priča. Nema nikakvog razloga da se ne glasa za njega”, zaključio je Komšić.

Istakao je i da ne želi koaliciju sa SDP-om u RS, ali da je za dobrobit BiH pod moranjem da svako sa svakim sarađuje.

