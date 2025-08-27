Željko Komšić : Dodikove želje i realnost posve suprotni – Bosna i Hercegovina je trajna činjenica

U narednom periodu prioriteti moraju biti na jačanju onih društvenih snaga u Bosni i Hercegovini koje su bezuslovno za Bosnu i Hercegovinu, poručio je u intervjuu za Preporod.info Željko Komšić, predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

Komšić je govorio o aktuelnim političkim pitanjima u državi, ekonomskoj, političkoj i socijalnoj situaciji, uz osvrt na odluke NSRS-a koje se kose s Ustavom BiH, secesionističkim potezima Milorada Dodika, poručivši da su “Dodikove želje i realnost posve suprotni” kada je riječ o otcjepljenu RS-a.

Također, bilo je riječi i o NATO i EU putu Bosne i Hercegovine, državnom budžetu, radu aktuelnog saziva Predsjedništva BiH, ali i višedecenijskom problemu koji u ovom tijelu nije riješen, jer nema konsenzusa – ugovoru Islamske zajednice s državom BiH.

Preporod.info: Predsjedniče Komšić, NSRS-a je na posljednjoj sjednici usvojila odluku o održavanju referenduma krajem oktobra povodom presude Suda BiH predsjedniku RS-a Miloradu Dodiku. Kako gledate na to, koji je Vaš stav po pitanju odluka NSRS-a i referenduma?

Komšić: RS i njene institucije često donose odluke koje su u suprotnosti s Ustavom, odlukama državnih institucija ali i Dejtonskim mirovnim sporazumom, ponašajući se kao neko ko je “iznad države”.

Preporod.info: Na sjednici Predsjedništva BiH, održanoj 19. augusta, usvojen je Budžet za 2025. godinu, u kojem je više novca za finansiranje institucija kulture od državnog značaja, ali i više za odbranu, odnosno opremanje i nabavku naoružanja za Oružane snage BiH. Osigurana su i sredstva za pripremu izbora za narednu godinu. Zbog čega je bilo protivljenja predstavnika političara iz bh. entiteta RS?

Komšić: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je, kada je riječ o državnom budžetu, završilo svoj dio posla. Sada je na Parlamentu Bosne i Hercegovine ili da usvoji ovakav prijedlog budžeta ili da kroz amandmansku fazu izvrši određene korekcije.

U svakom slučaju, mišljenja sam da taj proces ne treba dalje otežati i da je budžet davno trebalo usvojiti. NIje usvojen zahvaljujući prenemaganjima u Vijeću ministara i zbog toga što pojedini ministri nisu razumjeli trenutno stanje. Upravo su stavke koje ste spomenuli, a na kojima smo (Denis) Bećirović i ja insistirali, veoma važne za državu koja mora omogućiti održavanje izbora, koja mora ulagati u odbranu, ali i voditi računa o kulturi i njenim institucijama.

Kada je riječ o posljednjem, time smo uspjeli riješiti višegodišnji problem institucija kulture, koje će sada imati ono što je elementarno za njihov rad. Svi ćemo se složiti da je još prošle godine bila prisutna neugodna činjenica da, zbog nedostatka sredstava Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine, u Bosni i Hercegovini jedno vrijeme niste mogli objaviti knjigu. To je sada riješeno.

Preporod.info: Vaš prijedlog je da u budžetu institucija BiH za ovu godinu bude izdvajanje pet miliona maraka za održavanje prijevremenih izbora za predsjednika RS-a. Kako to komentirate?

Komšić: Prijevremeni izbori zahtijevaju dodatna sredstva za održavanje tih izbora. Moramo omogućiti Centralnoj izbornoj komisiji da nastavi raditi u skladu sa Zakonom, Ustavom i sudskim odlukama.

Dodikov put političkog samouništenja

Preporod.info: Paradoksalna je situacija da Dodik, koji utire put odvajanju entiteta RS, još uvijek obnaša poziciju predsjednika RS-a. Koliko je opasno po državu to što mu, uprkos presudi, nije zabranjeno političko djelovanje? Kako to komentirate i postoji li institucionalni odgovor na Dodikove poteze? Kako komentarišete česte pokušaje da se stvori dojam da je RS država, a ne entitet?

Komšić: Po presudi mu je zabranjeno obnašanje funkcije predsjednika entiteta RS, ali mu nije zabranjeno političko djelovanje u kapacitetu predsjednika SNSD-a.

Dodik je svoju snagu i legitimitet crpio, prije svega, iz funkcije entitetskog predsjednika, ali ne treba biti naivan pa očekivati da s pozicije predsjednika SNSD-a neće destruktivno djelovati.

Mi smo kao stranka (DF) tražili da se ta situacija raščisti, ali sada vidimo da je Dodiku ipak ostavljen prostor za političko djelovanje, iako više nije entitetski predsjednik. Što se tiče puta odvajanja, tu se ne bih složio s Vama. Istina, to je Dodikova želja, ali realnost i mogućnost toga posve je suprotna.

To je možda slučaj “Viadukt” najbolje pokazao, kao što to pokazuje hiljade ljudi koji svaki dan prelaze iz entiteta RS u FBiH u potrazi za egzistencijom.

Naravno, druga priča su velikodržavni projekti od kojih se nije odustalo, ali dozvolite da kažem da je to loš put, slabašan.

Dodik utire put svog političkog samouništenja. Pokušajte samo zamisliti kakav bi bio dojam da država traži pomoć od entiteta RS, da cijeli Unsko-sanski kanton (USK) ide u Banju Luku na posao, kao što Istočno Sarajevo zavisi od Sarajeva. Dodik je stvorio lažni dojam da je entitet RS jači od države, da je jači i od FBiH. Sada mu se taj lažni dojam obija o glavu.

Preporod.info: Koji su, po Vašem mišljenju, kao predsjedavajućeg Predsjedništva BiH, najveći problemi s kojima se suočava država i koji su prioriteti koje bi pred sebe trebali staviti predstavnici vlasti?

Komšić: Ključni politički problem je ustavna i zakonska nejednakost građana, ali bojim se da će to još zadugo biti cijena postojanja države.

Da ne bude zabune, u izboru između države s nejednakim pravima i nepostojanja države uvijek ću izabrati prvo, iako, naravno, kao i političar i kao čovjek, težim i zalažem se za ukidanje nejednakosti. Međutim, nedavno nam je iz Strazbura, rušenjem predmeta Kovačević, poslana drugačija poruka. Naime, nakon niza presuda (Sejdić – Finci, Pilav, Zornić, Pudarić) koje su upućivale ukidanje ili umanjivanje etničke diskriminacije, sada je poslana nešto drugačija poruka. Jasno je poručeno da ustavne i zakonske izmjene ne trebaju ići ni u pravcu jačanja etničkog, ali ni u pravcu jačanja građanskog predstavljanja. Poruka je da se držimo postojećeg ustavnog okvira. To, samo po sebi, nije ni dobro ni loše, ali se iz svega toga može izvući zaključak da trebamo promijeniti fokuse i prioritete.

Očito je da se ustavni aranžman Bosne i Hercegovine ne može promijeniti dok se ne promijene same društvene okolnosti u Bosni i Hercegovini, pa i njena socijalna struktura. Zato bi u narednom periodu prioriteti morali biti u tome da radimo na jačanju onih društvenih snaga u Bosni i Hercegovini koje su bezuslovno za Bosnu i Hercegovinu, da se jačaju i ekonomski, i sigurnosni, i svi drugi kapaciteti tog dijela društva koji bi vremenom trebao nadjačati onaj destruktivni dio bosanskohercegovačkog društva.

Kada se ta društvena realnost izmijeni, kada budemo mnogo jači od onih koji proizvode destrukciju i koji blokiraju pozitivne procese, tada će biti lakše izmijeniti ustavnu strukturu države na način da ona zadovoljava interese većine građana.

Dakle, ako trenutno nije moguća promjena na papiru, izvršimo kvalitativnu promjenu na terenu. Nema ni građanske niti ikakve funkcionalne države dok infrastrukturno ne povežemo naše urbane centre. Nema nikakve ekonomski funkcionalne države dok se ne izvrši preraspodjela poreza niti ima sigurne države bez proizvodnje sredstava za odbranu i sigurnost. To su samo neke stvari i prioriteti gdje na terenu moramo ostvariti veliku prednost prije no što dođemo u poziciju da olovkom promijenimo ustavnu realnost.

Preporod.info: Kako biste ocijenili rad Predsjedništva u prethodnoj godini? Koliko ste zadovoljni stepenom saradnje i postizanjem dogovora u trenutnom sastavu Predsjedništva BiH?

Komšić: Relativno zadovoljavajuću ocjenu bih mogao dati, iako je nezahvalno da ocjenjujem. Saradnja se odvija u okviru mogućeg. S obzirom na složenost ukupnih prilika, neki minimum dogovora se realizira. Naravno, za razliku od Bećirovića i Cvijanović, nisam podržao formiranje ovakvog Vijeća ministara, čijim radom sam nezadovoljan, kao i većina građana.

Ugovor IZ-e s državom neopravdano stoji otvoren

Preporod.info: Ni na jednoj od sjednica Predsjedništva BiH u ovom sazivu nije se našlo pitanje ugovora Islamske zajednice u BiH s državom. Zašto? Kako riješiti ovo pitanje i je li, uopće, moguće, s obzirom na to da ne postoji saglasnost svih članova Predsjedništva BiH? Kako Vam je poznato, isti ugovor potpisale su Pravoslavna i Katolička crkva, dok IZ decenijama čeka da se riješi ovo pitanje koje je postalo politička igra.

Komšić: U prošlom sazivu Predsjedništva Bosne i Hercegovine to pitanje našlo se nekoliko puta na dnevnom redu. Iako je povremeno bilo nekih naznaka da se spremno o tome razgovarati, Milorad Dodik, u konačnici, nikada nije pristao na potpisivanje tog ugovora.

U ovom sazivu to pitanje se nije našlo na dnevnom redu.

Iskren da budem, znajući da je gospodin Bećirović najavljivao da će riješiti to pitanje kada postane član Predsjedništva BiH, očekivao sam prijedlog s njegove strane ili barem inicijativu da se o tome razgovara s članom Predsjedništva BiH iz entiteta RS, u ovom slučaju sa Željkom Cvijanović. No, to se nije desilo, barem ne u onom obimu u kojem smo gospodin Džaferović i ja pokušavali o tome da razgovaramo s Dodikom. Zašto je to tako, ne znam, ali znam da to pitanje nije toliko kompleksno, koliko se radi o nedostatku političke volje.

Nažalost, ono ostaje da stoji otvoreno i u budućnosti, potpuno neopravdano, jer sve vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini bi morale imati ista prava i biti u istom statusu, a to sada nije slučaj.

Preporod.info: Kako vidite trenutnu političku, ekonomsku i socijalnu situaciju u BiH?

Komšić: U posljednjih desetak godina, niz faktora doveo je do relativnog ekonomskog i socijalnog napretka. Izgleda vrlo čudno, ali danas se suočavamo s nedostatkom radne snage i to će u budućnosti predstavljati veliki izazov za našu privredu i društvo u cjelini. Ipak, ono što zabrinjava jeste to što je taj trend blagog ekonomskog oporavka sada doveden u pitanje, čemu svjedočimo, budući da svakodnevni rast cijena ne prati primanja građana. Aktuelne vlasti morale bi više energije uložiti u saniranje posljedica poskupljenja, umjesto što se predano bave samopromocijom na društvenim mrežama i tome slično.

Kada je riječ o političkoj situaciji, već sada je jasno da od najavljenih reformi nema ništa.

Zbog vladajuće koalicije, Bosna i Hercegovina propušta iskoristiti sredstva iz evropskih fondova, a jedni drugima su se zaklinjali na evropski put i proglašavali evropskima. Naročito je Trojka govorila o evropskom Dodiku, a sada građane pokušavaju tako grubo slagati da tvrde kako uopće nisu u vlasti s Dodikom, a jesu, kao što su u FBiH u vlasti s Draganom Čovićem kojem su prepustili kompletnu FBiH na upravljanje, što se naročito vidi po infrastrukturnim radovima. Putevi se grade tamo gdje vlada HDZ, a tamo gdje ne vlada, uglavnom se ubiru porezi. Pa čak ni to nije dovoljno, nego svako malo HDZ ističe svoje zahtjeve, a Trojka svim silama nastoji da im u tome ugodi.

Preporod.info: Da li postoji mehanizam, i koji, da se zaustavi divljanje cijena na tržištu? Komentari građana su da cijene proizvoda bukvalno svaki dan rastu?

Komšić: Mi živimo u sistemu slobodnog tržišta, kako vladajuće ekonomske i socijalne odnose nazivaju ekonomski stručnjaci, premda i tu postoje različita shvatanja šta je slobodno tržište. Čak i u ovom našem, postsocijalističkom, koje završava svoju tranziciju u kapitalizam, nije popularno interevnisati u njega, od strane države, vlade, itd. Nije popularno maksimirati cijene određenih proizvoda, jer se to obično radi u vanrednim, gotovo ekstremnim situacijama.

Međutim, ako se ovaj trend divljanja cijena nastavi, mislim da oni koji donose odluke o tome moraju početi da razmišljaju i u tom pravcu.

Ono što se sada može i mora, jeste insistirati na strogom poštivanju Zakona o zaštiti potrošača, a nisam siguran da se taj zakon naročito poštuje. Ako se opterete potrošači u mjeri koja je socijalno neizdržljiva, onda to neće ići na štetu samih potrošača, nego i privrede, proizvodnje i države. Svi zavisimo jedni od drugih.

Preporod.info: Iza nas je, kako mnogi ocjenjuju, najteža godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, a za narednu se prognozira da će biti još teža. Može li BiH krenuti naprijed i ima li razloga za optimizam? Koja je Vaša vizija Bosne i Hercegovine u budućnosti, šta je s NATO i EU putem?

Komšić: Tačno je da je ova godina teška, ali bilo je jednako teških godina kada je riječ o implementaciji Dejtona. Ovu je obilježio taj proces Dodiku koji je pravosudno završen, ali politički još uvijek nije. Tu će, sigurno, biti još tenzija. Bit će pokušaja da se ignoriše ono što je Sud BiH presudio, bit će pokušaja opstrukcije prijevremenih izbora za predsjednika entiteta RS.

Međutim, ako zaista ne želi zlo građanima u tom entitetu, najbolje bi bilo da se sam povuče iz političkog života, jer će on njima, prije svega, predstavljati teret. Ali, ipak, to ovisi i o samim građanima u tome dijelu Bosne i Hercegovine, koji mogu poslati poruku da li i dalje žele da trpe Dodika na svojim leđima ili ne. Glas naroda se ne može ignorisati.

Što se tiče moje vizije Bosne i Hercegovine, ona i dalje ostaje nepromijenjena. To je građanska Bosna i Hercegovina. Istina je da je na tu viziju stranim intervencionizmom izvršen snažan udar, ali i dalje vjerujem u tu ideju. Po mom mišljenju, ona je najbolji okvir. Od te vizije neću odustati, ma koliko ona sada bila u krizi. Uvjeren sam da rasplet društvenih odnosa u Bosni i Hercegovini može u narednim decenijama dovesti do obrazovanja građanske države. Pa ako i ne dovede, možemo biti par koraka bliži tome.

Ako i ne budemo bliži, ideja i vizija i dalje će živjeti, jer je ona utemeljena u samom biću i duhu naše domovine.

Amina Nuhanović (Preporod.info)