Željko Komšić bez dileme : Dodik je dugoročno završena priča (VIDEO)

Uoči početka konferencije, Komšić je dao izjavu za medije u kojoj je prokomentarisao aktuelnu političku situaciju u BiH, s akcentom na Milorada Dodika i najavljenim sastankom HDZ-a BiH sa opozicijom RS.

“Vidjet ćemo da li su Čović i HDZ, odnosno Zagreb, donijeli odluku da raskinu strateško partnerstvo sa Dodikom i SNSD-om. Čović svoje izjave uvijek daje u nekim polurečenicama i polumislima, ali se iz njih da zaključiti da on pokazuje spremnost da se mijenja aktuelna većina, odnosno da Dodik i sve ovo što on radi ide u neku vrstu dublje i dalje izolacije u odnosu na cijelu situaciju koju je on zapravo producirao”, rekao je Komšić, pa dodao:

“Što se tiče situacije u BiH, Dodik je očigledno aktivirao plan koji je ranije imao pripremljen, s tim što mu taj plan ne daje rezultate koje je očekivao. To je moje mišljenje. Veliki je otpor i u samom RS, to je političko ludilo koje on lansira nadajući se da će se izvući iz situacije u koju ga niko nije gurao, nego se sam doveo u nju”.

“Iako možda nekada djeluje frustrirajuće što naše institucije za provođenje zakona ne mogu da dopru do njega, čini mi se da je dugoročno Dodik završena priča. To se meni čini, a vidjet ćemo kako će se stvari dalje razvijati”.

“Vatru ne treba gasiti benzinom, treba biti pametan. Ovo je malo duža bitka. Bilo bi kontraproduktivno da mi dovedemo do toga da se ljudi u RS okupe oko Dodika. Ovdje nije riječ o RS, niti o Srbima kao narodu, već samo o sudbini jednog čovjeka, jedne politike i jedne političke opcije. Dok ljudi u RS to shvataju, mislim da imamo šansu da iz ove zaista teške krize izađemo na normalan način, pa čak i da krenemo nakon toga praviti državu kakva ona stvarno treba biti”.

“Ja ne vidim drugu budućnost za BiH osim u Evropskoj uniji, ali treba biti realan i reći da kaskamo. Moramo raditi i nastojati da jednog dana budemo ravnopravna članica Evropske unije”, rekao je Komšić.