Prema nekim analitičarima upravo je gospođa Cvijanović bila ključna osoba u komunikaciji s američkom administracijom i lobistima koje je plaćao Dodik u njegovim na kraju uspješnim naporima da bude skinut s američke crne liste zbog protivustavnog djelovanja prema Bosni i Hercegovini. Preduvjet za to bilo je stavljanje van snage svih protivustavnih zakona u NSRS-u koji su ranije izglasani čime je makar trenutno onemogućen nastavak secesionističke politike Dodika i njegovog SNSD-a od Bosne i Hercegovine. O razgovorima, pregovorima i načinu do kojih je došlo do ukidanja američkih sankcija ne samo Dodiku nego i svim njegovim saradnicima među koje spada i Željka Cvijanović, te firmama za koje se smatra da imaju veze s njim i njegovim krugom, pričali smo u Banjoj Luci:

Vjerujem Vašoj ocjeni da bi bilo bolje u studiju, ali su moje obaveze ovih narednih dana vezane za Banju Luku, ali Vam hvala na pozivu i prilici da razgovaramo i na ovaj način. Naravno, boravim i u Sarajevu kada to obaveze zahtijevaju i važno je odmah reći da posao ne trpi jer je postavljena dovoljno dobra organizacija da mogu djelovati i u Banjoj Luci i u Sarajevu, na početku potvrđuje Cvijanović, a potom dodaje da od skidanja sankcija zbog ritma obveza još nije uspjela ponovo otvoriti račun: Nažalost, od obaveza još nisam uspjela, ali namjeravam da i to ubrzo uradim. Vraćam se, da tako kažem u zasluženi redovan život jer je ono ipak bilo jedno privremeno stanje u kojem je bilo prilično problematično. Mi smo ipak u RS-u uspjeli napraviti jedno rješenje, sjetit ćete se da smo donijeli zakon da se gotovinski može isplaćivati plata pa smo to na neki način ipak prevazišli i platu sam i ja, kao i svi iz te grupe, primala gotovinski putem pošte. Ima i to nekih svojih draži, iako je bilo neobično primati platu na taj način. Navikne se čovjek na život i bez kartice, ali morate izvršavati svoje obaveze pa se naviknete. Jeste bilo i malo neobično, ipak je lakše i lagodnije imati karticu i tako plaćati, ali evo i to smo riješili u RS-u. Koliko znam u Federaciji je to ostao kao problem, ali se to ipak mora prevazići. Ako obavljate neki posao, trebate biti plaćeni za njega. Nije sigurno bilo jednostavno ni bankama da sad ukinu račun i vi obustavite plaćati svoje obaveze. Mislim da je mnogo ljudi i u Federaciji bilo pogođeno time, ali će im valjda sve biti vraćeno kada i oni budu skinuti sa sankcija, upoznaje Cvijanović s iskustvom života pod bankarskim sankcijama.

Ipak, kako i sama potvrđuje, stavljanje na crnu listu američkog Ministarstva finansija nije bilo prepreka članici Predsjedništva BiH Željki Cvijanović da putuje u SAD:

Da, redovno sam putovala i kupovala, doduše na mjesta gdje se moglo platiti kešom. Samo u ovoj kalendarskoj godini već tri puta putovala u SAD. Bila sam u Washingtonu, pa u Daytonu na konferenciji, pa u New Yorku i tada sam boravak u UN-u iskoristila i da imam neke sastanke u Washingtonu tako da sam normalno putovala i izvršavala sve svoje obaveze. Putovala sam u skladu sa svojom obavezom, recimo, u New York u UN, tada sam bila predsjedavajuća BiH, a potom bih bila pozvana na sastanke i susrete i organizatori bi se onda potrudili da ja nemam nikakvih tehničkih problema. Vjerujem da bi sve isto bilo i za bilo koga drugog koji je bio na listi sankcija da su dobijali pozive i imali obaveze vjerovatno bi i oni mogli putovati, ističe Cvijanović.

Odgovarajući na pitanje je li tokom tih susreta i posjeta bilo ponuda da izda Dodika, Cvijanović kaže:

Nije nikad bilo na takav način, a meni je uvijek bilo simpatično kada bi neko u nekim ranijim davnim vremenima meni rekao da bih trebala uraditi to i to ili kada bi mi rekli da je vrijeme za Novalića. Onda im ja kažem da ja nisam novo lice, ja sam 20, 30 godina u politici i to bi se za mene uvijek svodilo na to da taj neko ima pogrešan način da mi priđe ili ima pogrešnu metu. Možda to kod nekog pali, kod mene ne. Što se tiče posljednjih godinu dana, ja tu priču doživljavam potpuno izolovano i kao nešto novo jer je riječ o jednom novom pristupu i novim ljudima. Kod nove administracije, o kojoj sad govorim, ta nepristojnost nikad ne bi bila na dnevnom redu. Ovdje je riječ o vrlo kredibilnim ljudima i ja mislim da se i mi trebamo vrlo kredibilno ponašati u skladu s tim. Ono što sada postoji kao priča jeste kako rješavati sve stvari koje stoje na stolu tako da svi budu zadovoljni i ja sam spreman za tu priču. Ako je to tema, a mislim da je to sad glavna tema nema mjesta gdje ne bih otputovala da pričam o tome. Dogovor o kojem se sada priča da postoji između Washingtona i Banje Luke je upravo taj. Idemo da stabilizujemo stvari da uvodimo stvari u neke stabilne tokove i ja sam uvijek govorila i našim prijateljima, kolegama i saradnicima i iz Sarajeva i iz drugih lokacija da smo mi spremni za takvu priču, kaže Cvijanović i naglašava: Mi apsolutno želimo biti kredibilni u tome. Mi želimo mir i stabilnost i tu ovdje nema dileme i stalo nam je da živimo u uređenijem društvu. Evo sada govorim kao predstavnica SNSD-a da smo mi već predugo u ovom okruženju, a to se isto odnosi i na kolege iz Federacije. Vidite to su sve uglavnom isti ljudi, a sigurno su iste partije. Zar je normalno da nakon toliko godina političkog rada ne ostavite svojoj djeci uređenije i sređenije društvo? Društvo koje je uređenije i s mnogo manje tenzija i s mnogo manje izazova? Zaista pokušavam otvoriti prostor gdje god i koliko kog mogu i za tu priču, ali su se neke stvari evidentno morale vidjeti, dovesti ih do totalnog apsurda da bi se počele rješavati. Nekad se i to u politici mora uraditi, kaže Cvijanović i dodatno potcrtava da je ključ dogovora s SAD-om deeskalacija

Na pitanje ko je pravio eskalaciju, članica Predsjedništva BiH i jedna od potpredsjednica SNSD-a, Cvijanović kaže

Tu postoje različiti pristupi i svako ima svoje tumačenje. Bit ću poštena ovdje i reći da kada posmatram kolege i pratim šta se piše i govori, uvijek je prst uperen u jednu osobu koja se zove Milorad Dodik, ima tamo RS, imaju neke institucije. S naše strane kada gledate, to su sasvim jasno neki stranci koji su uzurpirali neka ovlaštenja. Ako pogledate svaku krizu posljednjih 20, a pogotovo posljednjih 15 godina uvijek ćete vidjeti da tu ima nekog stranog faktora. Mi tvrdimo da su oni, dakle, stranci uzurpirali u svoj angažman a moje kolege u Sarajevu sad pozivaju na još veći angažman stranog faktora. Dakle, ne slažemo se. Zar to nije signal da se mora deeskalirati situacija. Povlačenje tih zakona u NSRS-u je direktno u funkciji te deeskalacije, kao što je donošenje tih zakona bilo u funkciji jačanja odbrambenih mehanizama RS-a. I danas tvrdim da je NSRS donošenjem tih zakona demonstrirala svoj odbrambeni kapacitet. Zaista mi je drago što imamo priliku razgovarati, Avdo, jer želim ovdje istaći da mi nikad nismo tražili rješenja koja bi pogodovala samo jednom. Mene grozno nerviraju oni kada pokušavaju nametnuti rješenja koja su dobra samo za njih. Ovo je jedna kompleksna država i ona je jedna kompromisna država i ona je zaživjela i živi već 30 godina na osnovu jednog međunarodnog sporazuma. Dakle, sve je vrlo kompleksno i unutar nje i oko nje. Zato je i visoki predstavnik smješten u Aneks 10, ali nigdje u tom aneksu nije napisano da on ima pravo da radi ono što sad radi. Mi sada često čujemo da se poziva na bosanska ovlaštenja. Ali šta je to neki papir, sporazum, dokument koji smo mi ili neko drugi izglasali? Ne, to su samo preporuke. Pazite, mi živimo već 30 godina, Dejtonski sporazum i čak i da je na početku bio samo puki intervencionizam, a neke su stvari bile i dobre, ali prošlo je toliko vremena valjda smo zreliji. Posmatram to na ovaj način i vjerovatno se to nekim neće svidjeti”, govori Cvijanović pa potencira:

Mislim da svi koji zagovaraju međunarodni intervecionizam nemaju vjeru u državu koju navodno brane i vole. Mislim da su ljudi ovdje i dovoljno pametni i dovoljno obrazovani i dovoljno talentovani i tu mislim i na Srbe i na Hrvate i na Bošnjake i na sve druge građane koji ovdje žive da mogu sami upravljati procesima i stvarima. Mislim, čak i da smo uskraćeni za to da pokažemo svoj kapacitet zato što se neko uvijek oslanja na neku intervenciju koja će uvijek doći spolja. Zbog toga ja odajem veliko priznanje SAD-a u zato što žele da imaju balansiran odnos prema svima. Meni su uvijek bile bolesne reakcije koje smo dobijali i z Sarajeva kada bi svaki put bile nametnute sankcije jer nisu svi dobili istovremeno. Meni je ta žar s kojom se o tome pisalo i danas bolesna. Pokušavamo da ovo što je sad bolesno prebacimo u zdravo, ako je moguće. Sada kada su ukinute sankcije, svi se pitaju šta je to. Evo kako ja na to gledam: da je neko svojom zrelošću shvatio da svi u Bosni i Hercegovini trebaju imati isti politički tretman, a dok god imate 40 ili 50 političkih ljudi koji su stavljeni na političke sankcije s efektima o kojima smo govorili na početku ovog intervjua, to onda znači da niste ravnopravni. Ovim se postiglo da ste sada svi ravnopravni u političkom pristupu i hajde sada da vidimo šta dalje. Ja poštujem jedan takav pristup. Pri čemu i dalje postoji sistem i mehanizam sankcija, nisu one nestale zauvijek. Ja mislim da mi trebamo voditi jedan ozbiljan dijalog s Amerikancima, bilo bi najbolje da svi zajedno vodimo taj dijalog, ali to ne zavisi od mene. Oni koji su u određenoj sferi zaduženi za to, trebaju raditi sve što mogu da na najbolji mogući način poprave stvari tvrdi Cvijanović.