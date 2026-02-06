Željka Cvijanović u Washingtonu : “Nisam vidjela previše Rusa, Dodik samo promovira dijalog”

Atlantic Council, za koji se uobičajeno kaže da je utjecajna nevladina organizacija u Washingtonu, i ove godine, kao i svake prethodne, mudro je iskoristio dolazak više od 3.500 gostiju na Nacionalni molitveni doručak te usput organizirao nekoliko skupova. Jedan od njih je bio samit o daljnjem američkom angažmanu na Balkanu, izvještava naš Ivica Puljić.

Slušali smo nekoliko sati bivše američke diplomate nekad vezane uz zapadni Balkan, analitičare, sveučilišne profesore, ministre vanjskih poslova, predsjednike i – Željku Cvijanović – koja je najavljena kao srpska predstavnica u bosanskohercegovačkom Predsjedništvu Bosne i Hercegovine.

„Podržavate li udaljavanje Bosne i Hercegovine od Rusije. Jeste li spremni odbaciti Rusiju i pridružiti se timu Amerika?”, upitao je stručnjak za vanjsku politiku i viši suradnik Damir Marusic.

„Nisam vidjela previše Rusa, da budem iskrena, ali čula sam puno priča o ruskoj prisutnosti. Hajde da pričamo o Americi, o novom pristupu. Ja dolazim iz RS-a i vrlo sam sretna s tim pristupom”, kazala je Cvijanović.

Potreba ulaganja američkog novca

Nastavila je pričati o potrebi ulaganja američkog novca, najviše u infrastrukturu i energiju. Onda je došlo pitanje o sankcijama i njen odgovor:

“Sankcije su podignute, jednostavno su nestale i to nam donosi mnoge beneficije. Predsjednik Trump je pragmatičar, a ja se zalažem za suverenitet i punu demokratiju u Bosni i Hercegovini. Želim vidjeti da konstitutivni narodi i entiteti imaju puni politički život”

Ono što je Željka Cvijanović zaboravila jeste to da se obraćala skupini eksperata za zapadni Balkan, a ne kongresmenima koji vrlo slabo upoznati sa situacijom u BiH.

“Čuo sam danas gospođu Cvijanović kako kaže da nova administracija ima novi pristup kroz business i smanjivanje sankcija. Također sam primijetio da sankcije nisu ukinute sve dok Dodik nije povukao skupštinske odluke i dok nije odustao od vlasti”, izjavio je James Rice, moderator na konferenciji.

“Predsjednik”

Ona je bila vrlo oprezna da ne kaže da podržava secesiju, ali Dodik je u Washingtonu, gdje hoda okolo i govori da on – jeste za secesiju. I to u društvu bivšeg zatvorenika i guvernera Roda Blagojevicha.

Nakon toga je govorila o tome kako strani birokrate upravljaju Bosnom i Hercegovinom, sankcioniraju političke stranke i njihove čelnike, nameću promjene izbornog zakona – dok je za Dodika, kojeg je nazivala predsjednik Dodik, rekla da on samo reagira na neviđenu nepravdu koja mu se nanosi te da je njegova jedina krivnja to što „samo promovira dijalog”.

