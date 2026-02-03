hamburger-icon

Željka Cvijanović u Washingtonu: Američke investicije stižu u BiH

Željka Cvijanović u Washingtonu: Američke investicije stižu u BiH

03 Februara
04:36 2026
Član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović objavila je da je imala sastanak i otvoren razgovor sa američkim sekretarom za ekonomiju u administraciji predsjednika Donalda Trumpa, Howardom Latnikom.

Tokom drugog sastanka sa sekretarom Latnikom u posljednjih godinu dana, razmotrene su mogućnosti daljeg jačanja ekonomske saradnje u obostranom interesu.

– Izrazila sam zadovoljstvo zbog sve veće zainteresovanosti američkih kompanija za ulaganje u Republiku Srpsku i Federaciji BiH, te istakla da je to posljedica pozitivnog zaokreta administracije predsjednika Trumpa ka ekonomiji, saradnji i zajedničkom prosperitetu sa drugim zemljama. Ukazala sam na važnost realizacije zajedničkih energetskih projekata, poput Južne interkonekcije, koja će otvoriti prostor daljim američkim investicijama u oblasti energetike i infrastrukture, objavila je Cvijanović i dodala:

– Ovom prilikom sam upoznala sagovornika i o aktuelnim političkim i bezbjednosnim prilikama u BiH.

(Vijesti)

