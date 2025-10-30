hamburger-icon

Željka Cvijanović o ukidanju američkih sankcija Dodiku: Najbolje tek dolazi

Željka Cvijanović o ukidanju američkih sankcija Dodiku: Najbolje tek dolazi

30 Oktobra
12:46 2025
Članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović ponovo je danas komentarisala jučerašnje ukidanje sankcija Miloradu Dodiku i drugim zvaničnicima RS. Cvijanović se u svojoj objavi na društvenoj mreži X obratila “političkom Sarajevu” i opoziciji u RS-u.

“Neumorno pokušavate ‘osvijetliti’ posljednja dešavanja u Republici Srpskoj, od akcija Narodne skupštine Republike Srpske 18. oktobra do jučerašnjeg masovnog ukidanja sankcija, nepravedno nametnutih od strane prethodne administracije SAD”, navela je Cvijanović.

U nastavku je rekla da je “opozicija i političko Sarajevo propustila primijetiti najvažniju stvar”.

“Treba vas podsjetiti na riječi potpredsjednika SAD-a Vancea izrečene u govoru na Sigurnosnoj konferenciji u Minhenu u februaru 2025: ‘There is a new sheriff in town under Donald Trump's leadership (Novi je šerif u gradu pod Trumpovim vodstvom op. a.)'”dodaje Cvijanović.

Cvijanović je naglasila da je “sva suština u tome, iako političko Sarajevo i opozicija iz Republike Srpske pokušavaju naći hiljadu drugih razloga”.

“Od priča o lobistima, pa do priče o izmišljenim uslovima postavljenim pred Republiku Srpsku. I jedni i drugi su uporno tvrdili da se ništa neće promijeniti, a mi smo vjerovali u suprotno. Bilo bi bolje za sve da počnete razmišljati kako da doprinesete onom što dolazi, jer najbolje tek dolazi. Ovo je proces i u njemu je Republika Srpska aktivno učestvovala, i nastavit će aktivno i kredibilno učestvovati i u narednom periodu. Jer kao što rekoh: The best is yet to come najbolje tek dolazi)”, zaključila je Cvijanović.

(Kliker.info-N1)

Jedan komentar

  1. Jadni moj narode
    Jadni moj narode 30 Oktobra, 14:13

    Jadni bosansko-hercegovacki narode ko te tlaci i koliko dugo. Bestidnica se jos i ruga narodnoj muci i tolikim mladim zivotima koji napystaju svoju zemlju zbog nedostatka perspektive i vizijr a sve zbog ovakvih morbidnih politicara.

    Odgovori

