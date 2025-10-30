Željka Cvijanović o ukidanju američkih sankcija Dodiku: Najbolje tek dolazi
Članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović ponovo je danas komentarisala jučerašnje ukidanje sankcija Miloradu Dodiku i drugim zvaničnicima RS. Cvijanović se u svojoj objavi na društvenoj mreži X obratila “političkom Sarajevu” i opoziciji u RS-u.
U nastavku je rekla da je “opozicija i političko Sarajevo propustila primijetiti najvažniju stvar”.
“Treba vas podsjetiti na riječi potpredsjednika SAD-a Vancea izrečene u govoru na Sigurnosnoj konferenciji u Minhenu u februaru 2025: ‘There is a new sheriff in town under Donald Trump's leadership (Novi je šerif u gradu pod Trumpovim vodstvom op. a.)'”dodaje Cvijanović.
Cvijanović je naglasila da je “sva suština u tome, iako političko Sarajevo i opozicija iz Republike Srpske pokušavaju naći hiljadu drugih razloga”.
“Od priča o lobistima, pa do priče o izmišljenim uslovima postavljenim pred Republiku Srpsku. I jedni i drugi su uporno tvrdili da se ništa neće promijeniti, a mi smo vjerovali u suprotno. Bilo bi bolje za sve da počnete razmišljati kako da doprinesete onom što dolazi, jer najbolje tek dolazi. Ovo je proces i u njemu je Republika Srpska aktivno učestvovala, i nastavit će aktivno i kredibilno učestvovati i u narednom periodu. Jer kao što rekoh: The best is yet to come najbolje tek dolazi)”, zaključila je Cvijanović.
(Kliker.info-N1)
