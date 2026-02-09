hamburger-icon

Željka Cvijanović: Bošnjački političari su u rastrojstvu, Bećirović okačio slike s Bidenom

09 Februara
21:51 2026
Članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović (SNSD) poručila je da joj se čini da su bošnjački političari u rastrojstvu.

“Djeluje mi da su bošnjački političari u rastrojstvu. Bošnjački član Predsjedništva Denis Bećirović okačio slike s bivšim američkim predsjednikom Bidenom da potvrdi svoje dobre veze s SAD-om. Parlamentarka u Predstavničkom domu BiH Sabina Ćudić negoduje što administracija predsjednika Trumpa želi da brani hrišćane i malo ih ‘upozorila’ da će zbog toga teško realizovati svoje ekonomske interese u BiH”, navela je Cvijanović.

Dalje navodi da ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković nastavlja da “glumi pajaca, i to mu dobro ide, nekidan pričom kako u SAD ‘kontroliše’ sve, a danas pričom o programu za saradnju sa NATO”.

“I dok oni tako tobože nešto dokazuju svojoj javnosti, mi smo u Republici Srpskoj odlučili da pokažemo da na sve imamo institucionalni odgovor zasnovan na volji naroda. I sve to nakon što je neizabrani stranac, uzurpator ustavnih ovlaštenja institucija BiH, a u sprezi sa tim istim bošnjačkim političarima, doveo BiH na rub propasti”, napisala je Cvijanović.

(Kliker.info-Klix)

