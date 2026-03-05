Zelerno svjetlo za nastavak napada : Američki Senat odbio ograničiti Trumpove ratne ovlasti
Demokrate su iniciranjem glasanja pokušale spriječiti Trumpa da nastavi s naređivanjem vojnih akcija u Iranu dok ne pita Kongres, ali se republikanci nisu složili s tim.
Zakonodavci iz Senata su svoje glasove gotovo u potpunosti dali po stranačkim linijama. Na kraju se senator Rand Paul pridružio demokratama i glasao za ograničavanje Trumpovih vojnih ovlasti u Iranu, dok se senator John Fetterman pridružio republikancima i glasao protiv.
Republikanski senator iz Teksasa John Cornyn propustio je glasanje nakon svojih sinoćnjih primarnih izbora.
Predstavnički dom će sutra glasati o istom pitanju, a neki senatori su novinarima na Kongresu ove sedmice rekli da bi mogli biti skloniji podržati rezoluciju o ratnim ovlaštenjima u budućnosti, ako rat bjesni duže od nekoliko sedmica koliko je Trump procijenio da bi operacija mogla trajati.
(Kliker.info-agencije)
.
