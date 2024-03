Zelenski traži pronalazak političke volje: ‘Ukrajina čeka ključne zalihe’

Zelenski je poslao apel u vrijeme kad je američki paket vojne i druge pomoći blokiran zbog nesloge u Kongresu, prenosi HINA.

Dok rat ulazi u svoju treću godinu, ruske snage ostvarile su neke manje pomake na oko 1000 kilometara fronta, iako su se borbene linije slabo promijenile proteklih mjeseci. Očigledno ljutit Zelenski, u svome noćnom video obraćanju rekao je da svijet mora “čvrsto reagovati” kako bi osigurao da rat postane “beznadan” pothvat Putina, koji samo želi “rat i smrt”.

“Moraju osjećati do maksimuma da postoji sila koja uništava one koji uništavaju život. Možemo se pobrinuti za to. Svaki od naših partnera zna što je potrebno”, rekao je.