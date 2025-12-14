Zelenski spreman n ustupke : Odričemo se članstva Ukrajine u NATO-u

Takav stav predstavlja značajan zaokret u ukrajinskoj politici, s obzirom na to da je Kijev godinama zagovarao ulazak u NATO kao ključnu garanciju zaštite od ruskih napada. Ta težnja je čak bila unesena u Ustav Ukrajine. Ujedno, ovakav potez ispunjava jedan od glavnih ciljeva Moskve, dok je Ukrajina do sada odbijala bilo kakve ustupke koji bi uključivali teritorij.

Zelenski je naveo da bi sigurnosna jamstva Sjedinjenih Američkih Država, evropskih zemalja i drugih partnera, umjesto formalnog članstva u NATO-u, bila kompromis s ukrajinske strane.

„Od samog početka želja Ukrajine bila je pridruživanje NATO-u, jer su to stvarna sigurnosna jamstva. Međutim, neki partneri iz SAD-a i Evrope nisu podržali taj pravac“, rekao je Zelenski odgovarajući na pitanja novinara u WhatsApp grupi.

Dodao je da bi bilateralna sigurnosna jamstva između Ukrajine i SAD-a, uključujući obaveze slične članu 5. NATO-a, kao i jamstva evropskih saveznika te zemalja poput Kanade i Japana, mogla spriječiti novu rusku invaziju.

„I to je već kompromis s naše strane“, naglasio je Zelenski, uz poruku da ta jamstva moraju biti pravno obavezujuća.

Ukrajinski predsjednik ponovio je da Kijev traži „dostojanstven mir“ i čvrste garancije da Rusija neće ponovo napasti Ukrajinu. Istovremeno je optužio Moskvu da namjerno odugovlači rat, nastavljajući s intenzivnim bombardiranjem gradova i energetske infrastrukture.

Pod pritiskom američkog predsjednika Donalda Trumpa da prihvati mirovni sporazum koji je u početnoj fazi naginjao ruskim zahtjevima, Zelenski se priprema za niz sastanaka s američkim i evropskim zvaničnicima u Berlinu. Američki izvori navode da u Njemačku putuju Trumpov posebni izaslanik Steve Witkoff i njegov zet Jared Kushner, kako bi razgovarali s ukrajinskim i evropskim predstavnicima.

Slanje Witkoffa, koji je ranije vodio pregovore s Ukrajinom i Rusijom o američkom mirovnom prijedlogu, tumači se kao signal da Washington vidi mogućnost napretka, gotovo četiri godine nakon početka ruske invazije.

Zelenski je rekao da Ukrajina, SAD i evropski saveznici razmatraju plan od 20 tačaka, koji bi na kraju trebao dovesti do prekida vatre. Naglasio je da Kijev trenutno nema direktne pregovore s Moskvom, ali je naveo da bi prekid vatre duž postojećih linija fronta mogao biti „poštena opcija“.

Rusija, s druge strane, insistira da se ukrajinske snage povuku iz dijelova istočnih regija Donjeck i Lugansk koje još drže pod kontrolom.

„Ukrajini je potreban mir pod dostojanstvenim uslovima i spremni smo djelovati maksimalno konstruktivno. Naredni dani bit će ispunjeni intenzivnom diplomatijom i izuzetno je važno da ona donese konkretne rezultate“, poručio je Zelenski.

