Zelenski šokiran što je ignoriran: ‘Nećemo prihvatiti dogovor SAD-a i Ukrajine!

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski gostovao je u emisiji “Meet the Press” na američkoj TV postaji NBC News.

Ponovio je svoj stav da Ukrajina nikada neće prihvatiti mirovni sporazum dogovoren isključivo između Rusije i SAD-a, gdje Ukrajine neće biti za stolom.

– Nikad neću prihvatiti odluke koje same Sjedinjene Država i Rusija donose o Ukrajini. Ovo je rat u Ukrajini, protiv našeg naroda. Mi smo ti koji trpimo ljudske gubitke – poručio je.

Očekuje se da će se američki državni sekretar Marco Rubio sljedećih dana sastati s ruskim dužnosnicima u Saudijskoj Arabiji – ali kako se već ranije znalo, ukrajinsko izaslanstvo neće biti prisutno.

– Jako sam želio da Ukrajina bude prioritet za Donalda Trumpa, a ne Rusija. I nadam se da smo mi važniji. Nismo tako veliki kao Rusija, ali mislim da je strateški Ukrajina važnija za Sjedinjene Države, jer smo stvarno partneri, saveznici i dijelimo zajedničke vrijednosti.

Upitan vjeruje li da Trump ima dobre namjere, Zelenski je odgovorio: “Nadam se. Stvarno računam na to…”

– Vjerujem predsjedniku Trumpu jer je on predsjednik Sjedinjenih Država, jer su vaši ljudi glasali za njega, i poštujem njihov izbor – rekao je, te upozorio kako nitko, uključujući Trumpa, ne bi trebao vjerovati Putinovim riječima.

Upitan što bi rekao Vladimiru Putinu da se njih dvojica sastanu na mirovnim pregovorima, Zelenski je ruskog čelnika nazvao ‘ubojicom‘ i ‘teroristom‘.

– On je ubojica i to se nikada se neće promijeniti. To bi bio dijalog s teroristom i ubojicom. Ja nemam takvu moć, dovoljno moći da ga izguram. Zato Ukrajini trebaju saveznici – rekao je.

(Kliker.info-Jutarnji list)