Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski smijenio je vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine, Oleksandra Sirskog. Na njegovo mjesto imenovao je prethodnog komandanta Združenih snaga, Mihaila Drapatija.

“Odlučio sam da će Mihailo Drapati postati novi vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine. Zajedno s Mihailom, Jevhenom Khmarom i Pavlom Palisom utvrdili smo kako obnoviti strukturu Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine.

Činjenica je da je Oleksandr Sirski postigao važne rezultate za Ukrajinu u odbrani Kijeva, tokom Harkovske kontraofanzive i operacije u Kurskoj oblasti. Prešli smo dug put, odbrana Ukrajine se nastavlja i svaki vojnik mora biti tretiran dostojanstveno. Zahvalan sam Oleksandru Sirskom i svakom našem vojniku što Ukrajina nastavlja da drži jake pozicije na bojnom polju.

Zahvalan sam Mihailu Drapatiju što je podijelio upravo takvu viziju. Danas smo Oleksandr Sirski, Andrij Hnatov i ja razgovarali o njihovim budućim ulogama u vojsci i pravilnoj primopredaji dužnosti”, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Dani protesta u Ukrajini

Smjena dolazi usred višednevnih masovnih protesta u Kijevu i drugim dijelovima Ukrajine, gdje demonstranti zahtijevaju Sirskijevu smjenu. Nezadovoljstvo javnosti Sirskim dodatno je eskaliralo nakon što je Zelenski prošle sedmice smijenio popularnog reformistu Mihaila Fedorova s ​​mjesta ministra odbrane.

Fedorov je na konferenciji za novinare dan nakon smjene rekao da je Sirski Zelenskom dao ultimatum.

Ukrajinci svakodnevno protestuju od četvrtka, protiveći se smjeni Fedorova, jednog od najmlađih i najpopularnijih visokih vladinih zvaničnika. Jedan od organizatora protesta, ratni veteran Dmitro Kozyatinski, jučer je za Kyiv Independent rekao da pokret ima dva jasna zahtjeva: Fedorovljev povratak na mjesto ministra odbrane i Sirskijevu smjenu s mjesta vrhovnog komandanta.

Tenzije između dvojice muškaraca bile su očekivane od Fedorovljevog imenovanja i odražavale su njihove različite pristupe vojnoj komandi i organizacijskoj kulturi.

Sirski se zalagao za visoko centralizirani sistem komandovanja zasnovan na sovjetskoj vojnoj doktrini. Vojnici i vojni analitičari kritikovali su ga zbog pretjeranog miješanja u operativne odluke i podsticanja, kako tvrde njegovi kritičari, sovjetskog načina komandovanja.

Posljednje odluke Volodimira Zelenskog izazvale su kritike zakonodavaca, ratnih veterana i dijela javnosti, koji upozoravaju da bi smjena Fedorova mogla ugroziti reforme u Ministarstvu odbrane, a istovremeno ne bi riješila probleme u vojnom rukovodstvu.

Syrski rođen na području današnje Rusije

Oleksandr Syrski rođen je 1965. godine u malom ruskom selu Novinki u Vladimirskoj oblasti. Njegov otac je služio u sovjetskoj vojsci i prebačen je u Harkiv, tada dio Ukrajinske Sovjetske Socijalističke Republike, kada je Syrski imao 15 godina.

Završio je srednju školu u Harkivu, nakon čega se upisao u Moskovsku višu vojnu komandnu školu, tada najprestižniju vojnu akademiju u Sovjetskom Savezu. Diplomirao je 1986. godine i pridružio se sovjetskoj artiljeriji, služeći na nekoliko frontova, uključujući Afganistan.

Nakon raspada Sovjetskog Saveza 1991. godine i podjele Sovjetske armije među novoosnovanim državama, jedinica u kojoj je služio u Čuhuivu, Harkovska oblast, došla je pod ukrajinsku komandu. Kao dio tog procesa, položio je zakletvu vjernosti novoosnovanoj ukrajinskoj državi.

Syrski se potom uzdigao u činovima ukrajinske vojske. Na početku ruske invazije na istočnu Ukrajinu 2014. godine, bio je načelnik štaba tadašnje “Antiteorističke operacije” (ATO) i jedan od glavnih zapovjednika ukrajinskih snaga tokom bitke za Debaljcevo zimi 2015. godine, koja je završila haotičnim i neorganiziranim povlačenjem ukrajinske vojske.

Nadimak “Mesar” od strane nekih njegovih vojnika

Njegova vojna karijera nastavila je napredovati, te je do augusta 2020. godine dostigao čin general-pukovnika i postao komandant Kopnenih snaga Oružanih snaga Ukrajine. Sirski je odigrao ključnu ulogu u odbrani Kijeva i komandovao ukrajinskim snagama tokom uspješne kontraofanzive u Harkovskoj oblasti 2022. godine.

2023. godine komandovao je ukrajinskim snagama tokom Bitke kod Bahmuta, odlučivši da vodi odbranu koja se pretvorila u rat iscrpljivanja, koji je Ukrajina na kraju izgubila. Zbog toga je među nekim svojim ukrajinskim vojnicima zaradio pogrdni nadimak “Mesar”.

Zbog svog ugleda i nepopularnosti među nekim svojim vojnicima, njegov izbor za nasljednika vrlo popularnog vrhovnog komandanta Valerija Zalužnog 8. februara 2024. godine izazvao je mnogo kontroverzi.

U nekoliko navrata, jedinice su odbile da izvrše njegova naređenja.

Kao vrhovni komandant, nastavio je primjenjivati ​​krut i nefleksibilan stil komandovanja. U nekoliko slučajeva, ukrajinske trupe su odbile da izvrše njegova naređenja kako bi izbjegle vojnu katastrofu, a najpoznatiji primjer je tokom bitke kod Avdiivke.

Ukrajinske snage koje su branile opkoljeni grad povukle su se suočene s ruskim okruženjem, navodno bez Sirskog dopuštenja, spašavajući hiljade ukrajinskih vojnika od smrti ili zarobljavanja, izvještava Kyiv Independent. Sirski je zvanično objavio povlačenje dan kasnije.

Jedna od njegovih glavnih reformi tokom mandata na čelu ukrajinske vojske bila je stvaranje “Udarnih snaga”, zasebne grane Kopnenih snaga koja je praktično bila pod njegovom ličnom kontrolom. Ova nova grana vojske primala je glavninu mobiliziranih trupa, ponekad i do 1.000 mjesečno, dok su redovne mehanizovane brigade primale znatno manje pojačanja.

Jurišne snage, a posebno Sirskijev omiljeni 425. jurišni puk “Skala”, stekle su reputaciju zbog oštrog tretmana mobiliziranih trupa i zbog frontalnih napada koji su se oslanjali na grubu silu, što je često rezultiralo velikim ukrajinskim žrtvama.

(Kliker.info-agencije)