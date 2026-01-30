Zelenski ppotvrdio da kraj rata nije na vidiku : Nije postignut dogovor s Rusijom o Donjeckoj regiji

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u petak da tokom nedavnih mirovnih pregovora nije postignut dogovor o Donjeckoj regiji, potvrđujući da Ukrajina nije spremna prepustiti svoju teritoriju Rusiji.

Spremni smo na kompromise koji vode do stvarnog završetka rata, ali koji definitivno nisu povezani s promjenom teritorijalnog integriteta Ukrajine, citirala je riječi Zelenskog novinska agencija Ukrinform.

“Sjedinjene Države predložile su kompromisno rješenje koje uključuje uspostavu slobodne ekonomske zone u Donbasu”, kaže Zelenski, dodajući da Ukrajina predlaže da se kontrola nad tim područjem rasporedi duž linije fronta.

Naglasio je da se sva teritorijalna pitanja moraju riješiti na nivou šefova država.

Zelenski je također predložio da se sporazum o sigurnosnim garancjaima za Ukrajinu potpiše prije sklapanja mirovnog sporazuma.

U Abu Dhabiju, glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata, 23. i 24. januara predstavnici Ukrajine, Sjedinjenih Država i Rusije održali su svoj prvi trilateralni sastanak od početka sukoba između Rusije i Ukrajine, podsjeća Xinhua.

(Kliker.info-Fena)