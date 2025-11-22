hamburger-icon

Kliker.info

Zelenski popustio i odobrio sastav delegacije : Kijev u Švicarskoj započinje konsultacije sa SAD-om o okončanju rata u Ukrajini

Nazad na početnu Pretplati se na RSS

Zelenski popustio i odobrio sastav delegacije : Kijev u Švicarskoj započinje konsultacije sa SAD-om o okončanju rata u Ukrajini

22 Novembra
16:38 2025
Štampaj Podijeli s prijateljima

Kijev će u Švicarskoj održati konsultacije sa Sjedinjenim Američkim Državama o okončanju ruske agresije na Ukrajinu, potvrdio je u subotu sekretar Vijeća za nacionalnu sigurnost i odbranu Ukrajine Rustem Umerov.

“Počinjemo konsultacije između visokih zvaničnika Ukrajine i Sjedinjenih Država o mogućim parametrima budućeg mirovnog sporazuma u Švicarskoj“, napisao je Umerov na Telegramu, naglašavajući zahvalnost američkoj strani za spremnost na sadržajne razgovore.

Umerov je kasnije izmijenio objavu, ne navodeći razlog, nakon što je ranija verzija spominjala i učešće europskih partnera.

Predsjednik Volodimir Zelenski odobrio je sastav ukrajinske delegacije za pregovore. Tim će predvoditi šef njegovog ureda, a uključuje i najviše sigurnosne zvaničnike, saopćeno je iz predsjedničkog ureda na Telegramu. Zelenski je potpisao i instrukcije za vođenje pregovora.

Podijeli

Komentari

Nazad na vrh Komentariši članak
Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Nazad na vrh

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Intervjui

Kolumne

© 2013 Copyright Kliker.info. Sva prava zadržana.
Developed by LEFTOR

Učitava se

Zatvori prozor

Učitavanje u toku. Molimo pričekajte

Ovo može potrajati par sekundi
Idi na alatnu traku