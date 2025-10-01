hamburger-icon

Kliker.info

Zekerijah Smajić: Sve liči na dirigirani pokušaj da se izazove rat, živimo Orwella! (VIDEO)

Nazad na početnu Pretplati se na RSS

Zekerijah Smajić: Sve liči na dirigirani pokušaj da se izazove rat, živimo Orwella! (VIDEO)

01 Oktobra
06:35 2025
Štampaj Podijeli s prijateljima

Geopolitički analitičar Zekerijah Smajić gostovao je u podkastu  Mrežnica.

U  razgovoru sa voditeljicom Arianom Kekić Smajić iozmeđu ostalog otkriva  Tko “zakuhava” rat u Europi, što je cilj, gdje vlada diktatura demokracije, kako nam se smiješi ropstvo?

Zekerijah Smajić je izniman poznavatelj EU-a, govori o globalističkim elitama, ciljevima, nadzoru pojedinca, Palestini i Izraelu, BIH, Srbiji, Hrvatskoj…

Smajić je bosanskohercegovački novinar i publicist, autor knjiga o EU i zapadnom Balkanu, publikacija, analiza, eseja i dugogodišnji dopisnik iz Bruxellesa.

Jedan je od najpoznatijih novinara bivše države gdje ga je krasila titula najautoritativnijeg televizijskog lica, radio je i surađivao s nizom medija u Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Njemačkoj, Austriji, pokretao nove i vodio eminentne tv kuće, pisao za vodeće tjednike, bio je dopisnik iz Haaga i Strassbourga.

Dobitnik je niza priznanja za svoj novinarski rad.

“]

(Kliker.info-Mrežnica)

 

 

 

Podijeli

Komentari

Nazad na vrh Komentariši članak
Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Nazad na vrh

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Intervjui

Kolumne

© 2013 Copyright Kliker.info. Sva prava zadržana.
Developed by LEFTOR

Učitava se

Zatvori prozor

Učitavanje u toku. Molimo pričekajte

Ovo može potrajati par sekundi
Idi na alatnu traku