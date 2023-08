Zećira Mušović, švedska zvijezda Svjetskog kupa za nogometašice

Kako pridobiti gotovo 100.000 Instagram pratitelja za jednu večer?

Zećira Mušović, 27-godišnja golmanica Švedske, ima odgovor.

Jednostavno izvedite tri odbrane svjetske klase u pobjedničkoj utakmici protiv favorita turnira kako biste svoju zemlju odveli u četvrtfinale Svjetskog kupa za žene.

Nakon dramatične pobjede Švedske, postignute boljim izvođenjem penala u utakmici sa Sjedinjenim Američkim Državama u osmini finala u nedjelju, hiljade Šveđana širom zemlje na društvenim su mrežama pozdravili Zećiru Mušović.

Golmanica, koja prije utakmice nije bila poznato ime, završila je utakmicu kao nacionalni heroj jer su joj slavne osobe, uključujući njene omiljene muzičare, čestitale na internetu.

Uprkos svoj buci i glamuru koji je okruživao zvijezdama prepunu američku ekipu, bila je to noć u kojoj je odlučnost švedske odbrane dobila meč, oličena u herojstvu Mušović na golu.

Bio je to nevjerovatan trio odbrana koji je pomogao upornoj Švedskoj da preživi dominantnu američku igru, s Mušović koja je prebacila loptu na prečku u prvom poluvremenu prije nego što je napravila dvije akrobatske ispružene odbrane kako bi spriječila Lindsay Horan i Alexu Morgan u drugom poluvremenu.

Ukupno je odbranila 11 udaraca kada je utakmica završila bez golova nakon produžetaka, a Šveđanke su prošle dalje nakon pobjede 5:4 na jedanaesterce.

Od rezerve do zvijezde Svjetskog kupa

Njeno mjesto prve golmanice Švedske nije bilo zagarantirano. U mjesecima prije turnira borila se da se probije u prvi tim svog kluba Chelseaja, iza Nijemice Ann-Katrin Berger i Engleskinje Hannah Hampton.

Njen nedostatak nastupa na klupskom nivou doveo je Jennifer Falk u prednost za mjesto prve golmanice Švedske.

U grupnoj fazi, selektor Peter Gerhardsson samo je povećao neizvjesnost, igrajući s Mušović u prve dvije utakmice protiv Južne Afrike i Italije, ali je zatim postavio na gol Falk u posljednjoj utakmici grupe protiv Argentine. Ako je njegov cilj bio stvoriti konkurenciju kako bi potaknuo Mušović, čini se da je potez upalio.

Dug put do uspjeha

Priča Zećire Mušović započela je među slikovitim, valovitim brežuljcima centralnog švedskog okruga Dalarna.

Njena porodica potiče iz srbijanskog grada Prijepolja, u blizini granice s Bosnom, ali je izbjegla u Švedsku 1992, prije njenog rođenja, kako bi pobjegla od strahota balkanskog rata. Troje njene braće i sestara rođeni su u Srbiji.

Porodica se kasnije preselila u Helsinborg, rodni grad legendarnog napadača Celtica i Barcelone Henrika Larssona, gdje je počela igrati nogomet za Stattena IF.

Kasnije će se prisjećati kako se njena šira porodica rugala činjenici da je kao djevojčica igrala nogomet.

“Većina ljudi u mojoj okolini je to preispitivala i pitala me kada ću odustati i početi raditi nešto što više odgovara djevojci”, napisala je na svojoj web stranici. “Uvijek kad smo išli u Bosnu na ljetovanje, kopačke su mi bile broj jedan prilikom pakiranja. Bila sam jedina djevojčica koja se igrala nogometa sa dječacima… Uživala sa u tome i željela to raditi. Kad je to slučaj, niko me zapravo ne može zaustaviti.”

Zaljubljena u igru, ustrajala je i 2012. pridružila se FC Malmeu, koji se spojio s FC Rosengardom u oktobru 2013. Mnogo trofeja došlo je kasnije, a 2017. godine, FC Rosengard se suočio s Chelseajem u prijateljskoj utakmici gdje je Mušović zapela za oko Chelseajevom osoblju, koji je insistirao na njenom preseljenju u zapadni London.

Mušović je imala opciju igrati za Srbiju ili Švedsku, ali odabrala je potonju, opisujući je kao zemlju koja je njenu porodicu dočekala “raširenih ruku”.

Mušović je tokom odrastanja idolizirala svog starijeg brata, također nogometaša.

“Moj brat mi je bio najveći uzor”, napisala je na svojoj web stranici. “Zbog njega sam počela šutirati i trčati za loptom; Diplomirala sam ekonomiju kao i on i sličnosti među nama su nevjerovatne. Također je bio jedan od rijetkih koji me uvijek podržavao u igranju nogometa, a ne da to bude samo kratkotrajni hobi.”

Mušović je nedavno pokrenula projekat koji potiče mlade djevojke, koje potječu izvan Švedske, da sanjaju o sportskoj karijeri.

U otvorenom i ličnom intervjuu švedskim novinama Dagens Nyheter prije Svjetskog prvenstva, Mušović je govorila o preprekama koje je prevladala, kako društvenim tako i finansijskim, kako bi došla do vrhunca svoje igre.

“Tek sam sada ušla u vlastitu priču i shvatila da nije uvijek bilo tako prokleto lako”, razmišljala je.

Bolje plate za nogometašice

Mušović je također bila glasna oko pitanja boljih plata za nogometašice. U intervjuima za švedske medije izrazila je nijansirano stajalište o tom pitanju.

Umjesto da traži trenutno izjednačavanje plata, ona vjeruje u početak od temelja, s timovima koji ulažu u visokokvalitetne terene za trening i fizioterapeute kako bi mogli dugoročno razvijati sport. U konačnici, rekla je švedskim novinama Aftonbladet, ove bi promjene dovele do razvoja “finansijskog aspekta” ženske igre i, zauzvrat, “generirale više gledatelja”.

Čak je uspjela promijeniti mišljenje i svog dečka Alena Bibića, hokejaša na ledu koji je ranije ignorirao razliku u platama između spolova.

Mušović mu je, kako je rekao za časopis Hockey Sverige 2019, dala “drugu perspektivu” po pitanju plate nakon što je vidio da Mušović i njene suigračice ulažu jednaku količinu vremena i truda kao i muškarci.

Mušović se ne boji reći ono što misli.

Energično prisutna na društvenim mrežama, čini se da joj je jednako ugodno dijeliti memeove i šale kao i komentirati ozbiljna politička pitanja, uključujući glasanje francuskog Senata o zabrani nošenja hidžaba na sportskim takmičenjima i uspon desničarske švedske stranke, Švedskih demokrata.

“Mislim da to dolazi od moje porodice,” rekla je The Guardianu u intervjuu 2022. “Samo budite dovoljno sigurni u sebe i u ono što radite, ostavite sve iza sebe, jer bilo je ljudi koji su uvijek sumnjali. To me je formiralo u nekoga ko se bori za ono što želi. Borim se za ono što mislim da mi je važno i u što vjerujem.”

U Švedskoj je nedavno dobila pohvale zbog odgovora na pitanje brazilskog novinara da li poznaje Zlatana Ibrahimovića, nakon njene pobjede na Svjetskom prvenstvu.

“U Švedskoj svi poznaju Zlatana”, odlučno je rekla prije nego što je nastavila dalje.

