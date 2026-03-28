Večerašnji koncert privukao je ogromno zanimanje. Već od ranih večernjih sati, brojni fanovi strpljivo su stajali u redovima ispred dvorane, a Zetra je ubrzo bila ispunjena do posljednjeg mjesta.

Publika je Zdravka Čolića dočekala gromoglasnim aplauzom, stvarajući posebnu atmosferu koja je vladala cijelim prostorom.

Legendarni Čolić koncert je otvorio veličanstvenom izvedbom pjesme “Produži dalje” uz pratnju Novosadskog Big Banda, orkestra sastavljenog od čak 60 muzičara pod dirigentskom palicom Fedora Vrtačnika.

“Dobro veče, drago Sarajevo. Dugo se nismo vidjeli, sada smo ponovo tu. Malo drugačiji program nego ranije, sada s filharmonijom. Pozdravljamo sve prijatelje koji su došli. Dobrodošli u Sarajevo”, poručio je Zdravko nakon prve pjesme.

Potom su uslijedile pjesme: “Sinoć nisi bila tu”, “Gori vatra”, “Čija je ono zvijezda”, “Ti živiš u oblacima mala”, “Jedna zima sa Kristinom” i “Loše vino”.

Nakon samo nekoliko pjesama, Čolu je ponijela atmosfera te je odlučio sići među publiku, gdje je izveo “Svadbarskim sokakom”. Nakon toga je nastavio s kombinacijom hitova iz različitih era karijere: “Tebe čuvam za kraj”, “Južnjaci”, “Krasiva” i “Jedina”.

Posebna atmosfera u Zetri nastala je kada je zapjevao prve stihove pjesme “Pjevam danju, pjevam noću”, a onda je nastavio s pjesmama kao što su: “Malo pojačaj radio”, “Noć mi te duguje”, “Stanica Podlugovi”, “Rijeka suza i na njoj lađa”, “Zagrli me” i “Kao moja mati”.

Koncert je završio riječima: “Hvala puno, Sarajevo ljubavi moja.”

Ovaj jedinstveni spoj Čolićevih hitova i moćnog simfonijskog zvuka pružio je publici iskustvo dostojno velikim svjetskim koncertima, a nakon večerašnjeg spektakla, Sarajevo očekuju još četiri koncerta Zdravka Čolića i to 28. marta, 4., 5. i 6. aprila.