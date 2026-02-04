Zbog odsustva dovoljnih znakova rehabilitacije” : Mehanizam u Hagu odbio prijevremeno puštanje Milana Martića

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu odbio je zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu haškog osuđenika Milana Martića.

Bivši predsjednik samoproglašene Republike Srpska Krajina, koji služi zatvorsku kaznu u Estoniji, ispunjava uslove za uslovni otpust nakon što odsluži dvije trećine svoje 35-godišnje kazne.

Sutkinja i predsjednica Mehanizma Graciela Gatti Santana odbila je zahtjev za razmatranje prijevremenog puštanja na slobodu zbog “težine zločina i odsustva dovoljnih znakova rehabilitacije”.

U odluci suda navedeno je da tokom izdržavanja kazne Martić nije pokazao kritički osvrt na svoje postupke i nije izrazio žaljenje prema žrtvama, već se predstavljao kao politički zatvorenik.

Sutkinja je navela da je uzeto u obzir i zdravstveno stanje Martića, ali da je on pod redovnim ljekarskim nadzorom.

Milan Martić je pred Haškim sudom osuđen na 35 godina zatvora za zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja od 1991. do 1995. godine u Hrvatskoj, uključujući progon, ubistva, deportacije, napade na civile i bezobzirno uništavanje civilnih područja.

Presuda također uključuje odgovornost za raketne napade na Zagreb u maju 1995. godine.

