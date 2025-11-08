Zbog genocida u Gazi : Turska izdala naloge za hapšenje Netanyahua i još 36 izraelskih zvaničnika

Kancelarija glavnog tužioca u Istanbulu saopštila je da je izdala naloge za hapšenje 37 osoba. Osim Netanyahua, nalozi se odnose i na izraelskog ministra odbrane Israela Katza, ministra za nacionalnu bezbjednost Itamara Ben Gvira i načelnika Generalštaba Eyala Zamira, između ostalih.

Nalozi optužuju izraelske zvaničnike za zločine protiv čovječnosti i genocid počinjene u Gazi i protiv flotile koja je prevozila pomoć za tu enklavu, navodi se u saopštenju tužilaštva.

Izrael je brzo osudio i odbacio naloge.

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sa’ar nazvao je ovaj potez “PR trikom” turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana.

“U Erdoganovoj Turskoj pravosuđe je odavno postalo sredstvo za ušutkavanje političkih protivnika i hapšenje novinara, sudija i gradonačelnika”, rekao je Sa’ar u objavi na društvenim mrežama, podsjećajući na hapšenje istanbulskog gradonačelnika Ekrema Imamoglua ranije ove godine. Imamoglu, ključni Erdoganov rival, uhapšen je u martu u sklopu istraga o korupciji i terorizmu.

Hamas je pozdravio izdavanje naloga, navodeći da taj potez “potvrđuje plemenite stavove turskog naroda i njegovog rukovodstva”.

Turski nalozi otvorili su pitanje o tome kakvu će ulogu Turska imati u multinacionalnim snagama bezbjednosti za Gazu koje bi trebalo da podrže prekid vatre postignut uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država.

Ranije ove sedmice, nekoliko većinski muslimanskih zemalja sastalo se u Istanbulu kako bi razgovaralo o formiranju međunarodnih stabilizacionih snaga (ISF) za Gazu, ključnog dijela 20-tačkastog plana prekida vatre američkog predsjednika Donalda Trumpa. Privremene snage bi obučavale novu palestinsku policiju i pomagale u stabilizaciji te enklave.

Američki zvaničnici su naveli Tursku, koja je odigrala važnu ulogu u uvjeravanju Hamasa da pristane na prekid vatre, kao potencijalnog učesnika tih snaga. Iako još nije jasno kakvu će ulogu Turska tačno imati, Izrael je jasno stavio do znanja da se protivi prisustvu turskih trupa u Gazi.

Potpredsjednik SAD-a JD Vance izjavio je da će Izrael na kraju morati dati saglasnost za bilo kakve strane trupe stacionirane u Gazi.

Turski nalozi za hapšenje Netanyahua i drugih zvaničnika dolaze gotovo godinu dana nakon što je Međunarodni krivični sud (MKS) izdao nalog za hapšenje izraelskog premijera, optužujući ga za ratne zločine. Kancelarija izraelskog premijera tada je odbacila nalog MKS-a kao “apsurdan i antisemitski”.

