Završeni protesti u Sarajevu , sutra nastavak: Mladi traže ostavku Vlade KS (VIDEO)

Velika grupa građana nakon pružene podrške ispred Opće bolnice “Prim. dr. Abdulah Nakaš” u Sarajevu teško povrijeđenoj djevojci Elli Jovanović (17) u stravičnoj tramvajskoj nesreći došao je potom na Marijin Dvor ispred Parlamenta Bosne i Hercegovine odakle su ponovo poslali jasne poruke nadležnima. Nakon toga grupa građana je blokirala i raskrsnicu na Skenderiji.

Oni su se pozicionirali na raskrsnici kod Marijin Dvora ispred SCC-a sa ponovo istaknutim transparentima u rukama, kao i na Skenderiji.

Saobraćaj je u ovom dijelu grada potpuno blokiran i obustavljen. Mnogi vozači čekaju u automobilima, formirane su duge kolone vozila ispred tržnog centra.

Prisutni su pozvali vozače da izađu iz svojih automobila i pridruže se ovom sponatnom okupljanju.

“Izađite, izađite”, prolamalo se Marijin Dvorom.

Jedna od prisutnih, djevojka Ena Bajrić u ovoj koloni kazala nam je da se svi pitamo je li dosta navodeći da je veliki broj žrtava stradalo zbog nemara vlasti.

“Koja pod hitno treba nešto poduzeti, narod traži minimum da ljudi i žrtve dobiju pravdu koju zaslužuju”, poručila je Bajrić.

Osim omladine, prisutni su i nešto stariji građani:

“Ovo je nevjerovatno, ali ja sam ponosna na Sarajevo da su ljudi izašli u ovolikom broju i mi zaista moramo zaštititi naše građane i omladinu. Ovakve stvari nam se više ne smiju dešavati. Ne smijemo gubiti našu djecu.”

I vozači su u jednom trenutku izašli iz svojih automobila, a onda se ulicama prolomilo:

“Hoćemo pravdu!!!”.

“Znamo da je nekim vozačima teško čekati u redu, vjerujem da su nervozni, ali samo neka pomisle kako je roditeljima koji čekaju svoju djecu, a znaju da im neće više doći. Okupili smo se u velikom broju kako bismo poručili vlastima da ne mogu više raditi šta žele”, poručila je jedna od građanki.