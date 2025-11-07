Završena ispitivanja osumnjičenih u aferi Spengavanje: Vahidinu Munjiću oduzet telefon

U prostorijama Posebnog odjela Federalnog tužilaštva FBiH danas su ispitane četiri osobe u svojstvu osumnjičenih za počinjenje više koruptivnih djela. Ispitani su vršilac dužnosti direktora Federalne uprave policije, šefica Kabineta premijera Vlade FBiH, policijski inspektor te direktor Policijske akademije FUP-a.

Danas je, po naredbi Posebnog odjela Vrhovnog suda FBiH, a na prijedlog postupajuće federalne tužiteljice oduzet i mobilni uređaj vršiocu dužnosti Federalne uprave policije.

Federalno tužilaštvo FBiH uputit će prema Vrhovnom sudu FBiH prijedlog mjera zabrane za sve četiri osobe koje se odnose na preduzimanje poslovnih aktivnosti i službenih dužnosti, zabranu posjećivanje određenih mjesta, te zabranu sastajanja sa određenim osobama, navode iz tog tužilaštvo.

Podsjetimo, među ispitanim su vršilac dužnosti direktora Federalne uprave policije Vahidin Munjić, šefica Kabineta premijera FBiH, policijski inspektor te direktor Policijske akademije FUP-a Ervin Mušinović.

(Kliker.info-Fena)