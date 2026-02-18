Završen šesti dan protesta u Sarajevu: Novi protesti u subotu, 21. februara

Šesti dan protesta građana u Sarajevu nakon tramvajske nesreće u kojoj je poginula jedna osoba, a više povrijeđeno, okončan je uz poruku da borba za sigurnost i odgovornost institucija neće stati te najavom novog protestnog skupa u subotu, 21. februara.

Građani su i danas iskazali nezadovoljstvo nedovoljnom sigurnošću u saobraćaju, zahtijevajući odgovornost nadležnih institucija i konkretnu reakciju na tragičnu tramvajsku nesreću u kojoj je život izgubio 23-godišnji student Erdoan Morankić, a 17-godišna učenica Ella Jovanović teško povrijeđena.

Neformalne grupe učenika i studenata “Hoćel’ ta promjena” i “Za bolje sutra” ranije su pozvale građane Sarajeva na plenum koji je bio najavljen za danas u 12.00 sati ispred Zemaljskog muzeja BiH, na kojem se trebalo diskutovati, dati prijedlozi i obavještenja o daljnjem toku protesta.

Jedan od učesnika protesta Kerim Žuga iznio je nove zahtjeve te najavio da će uslijediti dvodnevna pauza kada su protesti u pitanju, istakavši da će naredno okupljanje biti održano u subotu u 12.00 sati, ispred Zemaljskog muzeja BiH.

Kako je naveo, demonstranti traže hitnu sanaciju uočenih sigurnosnih rizika, imenovanje stručnih i kompetentnih rukovodilaca na sve upražnjene funkcije u nadležnim institucijama, kao i uvođenje jasnih i pravednih kriterija za dodjelu socijalne pomoći, da bi podrška bila usmjerena onima kojima je zaista potrebna.

Među zahtjevima su i revizija budžeta u skladu s prioritetima, s ciljem osiguravanja dodatnih sredstava za vozni park i njegovo održavanje te javna objava plana koji bi sadržavao imena odgovornih osoba, konkretne mjere i precizno definirane rokove od 30, 60 i 90 dana za rješavanje problema.

Protesti u Sarajevu i danas su počeli okupljanjem učesnika ispred Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, nakon čega je uslijedila mirna šetnja ulicama grada.

Od Zemaljskog muzeja, okupljeni su se bili uputili ka centru grada, uz privremenu obustavu saobraćaja, dok su učesnici na raskrsnici kod SCC Sarajevo kratko govorili. Kolona je potom nastavila put Skenderije, da bi se na kraju vratili na početno mjesto okupljanja.

I danas je bilo kritika na račun ministrice za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naide Hote-Muminović zbog navodnih prijetnji da će učenici koji prisustvuju protestima dobiti ukore ili smanjeno vladanje. Jedan od predstavnika srednjoškolaca upozorio je da ih profesori često sprječavaju da učestvuju u protestima, što je ministrica negirala.

Mnogi građani, učesnici protesta, danas su su komentirali da su ovi protesti “najbolja škola za djecu” te da će ovdje “naučiti šta je demokratija”.

Mladi su uputili javni poziv umjetnicima i akademskoj zajednici da im se pridruže u njihovoj borbi, naglašavajući da je podrška potrebna od svih “dobrih ljudi” – aktivista, glumaca, književnika, profesora i novinara.

Istakli su da je riječ o zajedničkoj inicijativi koja prevazilazi pojedinačne interese i traži širu društvenu solidarnost.

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk, u nedjelju, 15. februara, podnio je ostavku, a dan poslije ostavku je predao i direktor GRAS-a Senad Mujagić.

Tužilaštvo KS saopćilo je danas da je, nakon što je sud odbio prijedlog za određivanje pritvora vozaču tramvaja Adnanu Kasapoviću, istraga nastavljena u više pravaca, uz poseban fokus na tehničku ispravnost vozila.

Kako su naveli, do sada je saslušano 30 svjedoka, izuzeto deset snimaka videonadzora sa svih okolnih objekata, uključujući snimak videonadzora sa BH Telecoma, Zemaljskog muzeja BiH, Tehničke škole i snimak iz tramvajske kabine te obimna dokumentacija o rekonstrukciji tramvajske pruge, a svi materijali su na forenzičkoj obradi i vještačenju.

Iz Tužilaštva KS još su naveli da će dinamika daljnjeg rada zavisiti od postupanja policijskih istražitelja, vještaka i drugih nadležnih institucija, kao i od odluka suda potrebnih za provođenje istražnih radnji.

Po posljednjim informacijama, kako je kazao direktor Opće bolnice “Abdulah Nakaš” prof. dr. Ismet Gavrankapetanović, opće stanje pacijentice Elle Jovanović se poboljšava, a planira se premještaj na poluintenzivnu njegu uz nastavak multidisciplinarnog tretmana.

