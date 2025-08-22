Završen 31. SFF, za najbolji film proglašen ‘Vjetre, pričaj sa mnom’

Film “Vjetre, pričaj sa mnom” Stefana Đorđevića dobio je nagradu ‘Srce Sarajeva’ za najbolji igrani film na 31. Sarajevo Film Festivalu (SFF).

U završnoj večeri najveće filmske smotre u regiji, u Narodnom pozorištu večeras su uručene nagrade ‘Srce Sarajeva’ i najboljim režiserima, glumcima i glumicama, te ekipama dugometražnih igranih, dokumentarnih, studentskih i kratkih filmova.

U kategoriji za prestižnu nagradu bili su i filmovi “Vidra” Srđana Vuletića, “Yugo Florida” Vladimira Tagića, “Zvijezde manjeg značaja” Renáta Olasza, “Bijeli puž” Else Kremser i Levina Petera, “Bog neće pomoći” Hane Jušić , “DJ Ahmet” Georgi M. Unkovskog, “Fantasy” Kukla i “Sorella di Clasura” Ivane Mladenović.

Članovi žirija koji su birali najbolji film bili su: Sergei Loznitsa, Dragan Mićanović, Emanuel Parvu, Ena Sendijarević i Tricia Tuttle.

Nagrada ‘Srce Sarajeva’ za najbolju režiju pripala je Ivani Mladenović, najbolji glumac je Andrija Kuzmanović, a za najbolju glumicu proglašene su Sarah Al Saleh, Aline Juhart, Mina Milovanović i Mia Skrbinac iz filma “Fantasy”.

‘Srce Sarajeva’ za dokumentarni film dobila je Ivet Loker “Our Time Will Come”, a u ovoj kategoriji specijalnu nagradu dobila je Kristina Nikolova za film “In Hell With Ivo”, dok je nagrada za najbolji kratki dokumentarni film pripala Mariam Bakacho Khatchvani za “The Men's Land”.

Za najbolji kratki film nagrađena je Natalia Mirzoyan za “Winter in March”.

Specijalna nagrada za promovisanje rodne ravnopravnosti pripala je filmu “Bog neće pomoći” Hane Jušić, dok je specijalnu nagradu Perspektive mladih dobio film “DJ Ahmet” Georgi M. Unkovskog.

“Srce Sarajeva” za najbolji studentski film pripalo je Ademu Tutiću za film “Tarik”.

Festival je otvoren 15. augusta svjetskom premijerom bh. filma “Paviljon” u režiji Dina Mustafića, a tokom osam dana donio je bogat program sa stotinama projekcija, gostovanjima međunarodnih zvijezda i promocijom novih filmskih talenata.

Ove godine u Sarajevu je prikazano ukupno 227 filmova i serija iz 65 zemalja, raspoređenih u čak 22 programske selekcije. Fokus je bio na četiri takmičarska programa, igrani, dokumentarni, kratki i studentski film, u kojima se za nagradu Srce Sarajevo takmičilo ukupno 50 filmova.

U kategoriji igrani film je bilo devet ostvarenja u konkurenciji, od kojih su tri imala svjetsku, a šest regionalnu premijeru.

U okviru dokumentarnog programa je 20 filmova – 12 dugometražnih i osam kratkih – s ukupno četiri svjetske, četiri internacionalne, deset regionalnih i dvije bh. premijere. Kratki film je zabilježio deset naslova iz različitih zemalja regije i Evrope, dok je studentski film imao 11 radova, među kojima pet svjetskih, jedna internacionalna i pet regionalnih premijera.

Kroz popratne programe, Sarajevo je ugostilo brojne svjetske i regionalne autore, među kojima su i reditelji i producenti čija djela su obilježila proteklu godinu. Publika je imala priliku pratiti retrospektive, specijalne projekcije i Masterclass.

Pored takmičarskog dijela, posebnu pažnju izazvala su priznanja uručena velikim imenima svjetske kinematografije. Paolo Sorrentino, jedan od najznačajnijih evropskih autora, bio je centralna figura ovogodišnjeg programa Tribute To, uz retrospektivu njegovih filmova i dodjelu počasne nagrade.

Glumačke zvijezde Stellan Skarsgård, Ray Winstone i Willem Dafoe nagrađeni su prestižnim priznanjem Počasno Srce Sarajeva, koje se dodjeljuje za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti. Njihovo prisustvo u Sarajevu privuklo je veliku pažnju publike i medija, a brojni filmski radnici i mladi autori iskoristili su priliku da s njima razgovaraju o profesionalnim iskustvima.

Rad takmičarskih programa nadgledao je međunarodni žiriji sastavljeni od istaknutih filmskih stvaralaca. Glavni žiri za igrani film predvodio je ugledni ukrajinski reditelj Sergei Loznitsa, dok su dokumentarni, kratki i studentski film ocjenjivali reditelji, producenti i filmski kritičari iz Evrope i svijeta.

Sarajevo Film Festival, osnovan 1995. godine tokom opsade Sarajeva, i dalje nosi snažnu simboliku kulturnog otpora, ali i uloge mosta između istoka i zapada, te prostora za afirmaciju regionalnih talenata. Tokom tri decenije prerastao je u najvažniju platformu za filmove iz jugoistočne Evrope i nezaobilaznu tačku na međunarodnoj festivalskoj mapi.

