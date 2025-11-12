Zastupnici Mehmedović i Emrić podnijeli krivičnu prijavu protiv Dodika zbog govora mržnje

Zastupnici u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović i Jasmin Emrić podnijeli su danas Tužilaštvu BiH krivičnu prijavu protiv predsjednika SNSD-a Milorada Dodika zbog govora mržnje na predizbornim skupovima stranke.

– Politički pragmatizam Milorada Dodika, u koji su se zaklinjali mnogi koji su s njim činili vlast proteklih 15 do 20 godina, pretvorio se, nažalost, u kulturni nacionalni šovinizam, pa čak i fašizam – izjavio je za Fenu Mehmedović, komentirajući Dodikove poruke s predizbornih skupova održanih proteklih dana uoči izbora predsjednika Republike Srpske.

– S obzirom na to da je politički potpuni gubitnik, on ne bira sredstva da povrijedi sve druge oko sebe, samo da bi pokazao kako je on na ispravnom putu – naveo je Mehmedović.

Dodao je da Dodikov izljev mržnje prema drugom i drugačijem pokazuje šta on zaista misli o drugim etničkim skupinama u Bosni i Hercegovini, rušeći, prema njegovim riječima, sve mostove moguće saradnje i suživota koji su građeni stoljećima.

– Zbog toga pozivam građane Republike Srpske da ne nasjedaju na izljeve mržnje i neka pravosuđe, shodno Krivičnom zakonu BiH, donese odgovarajuću mjeru – poručio je Mehmedović.

Naglasio je da je Dodik iznio opasne stavove koji raspiruju mržnju i vrijeđaju dostojanstvo svakog drugog i drugačijeg, te da zbog toga mora odgovarati pred Sudom Bosne i Hercegovine.

