Zastrašujuće snimke iz Venezuele nakon katastrofalnog potresa : Srušen golem broj zgrada. USGS tvrdi da je 30 posto šanse za 100.000 žrtava (Video)
Snažan potres magnitude 7,2, a zatim, samo 39 sekundi kasnije, još razorniji potres magnitude 7,5 pogodili su Venezuelu u blizini glavnog grada Caracasa.
Prema podacima Američkog geološkog instituta (USGS), prvi potres dogodio se u srijedu u 18.04 sati po lokalnom vremenu, na dubini od 21,9 kilometara. Nedugo zatim uslijedio je još snažniji potres čiji je epicentar bio 23 kilometra jugoistočno od grada Yumarea, na dubini od približno 10 kilometara.
Američki geodetski zavod (USGS) navodi da je nakon drugog potresa vjerojatan veliki broj žrtava i opsežna šteta, s 44% šanse za više od 10.000 smrtnih slučajeva i 30% šanse za više od 100.000. Riječ je o katastrofalnim razmjerima.
U međuvremenu, snimke koje stižu iz venezuelanskog grada La Guaira lede krv u žilama.
La Guaira je glavni grad istoimene države Venezuele i glavna luka zemlje.
USGS: Moglo bi biti više od 10.000 mrtvih
Tri su osobe poginule nakon što su se dvije zgrade srušile u Baruti, općini u sastavu Caracasa, potvrdio je lokalni gradonačelnik Darwin González. U objavi na društvenoj mreži X, González je naveo da su ostali stanari uspješno spašeni te da se ozlijeđenima trenutno pruža liječnička pomoć.
Službene državne vlasti još uvijek nisu dale čak ni grubu procjenu ukupnog broja poginulih u zemlji, iako raste strah da bi ta brojka mogla biti iznimno visoka. Američki geološki institut (USGS) ranije je objavio dramatične izračune prema kojima, nakon drugog snažnog potresa, postoji 44% šanse da će broj žrtava premašiti 10.000, te čak 30% šanse da će poginuti više od 100.000 ljudi.
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