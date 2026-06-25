Snažan potres magnitude 7,2, a zatim, samo 39 sekundi kasnije, još razorniji potres magnitude 7,5 pogodili su Venezuelu u blizini glavnog grada Caracasa.

Prema podacima Američkog geološkog instituta (USGS), prvi potres dogodio se u srijedu u 18.04 sati po lokalnom vremenu, na dubini od 21,9 kilometara. Nedugo zatim uslijedio je još snažniji potres čiji je epicentar bio 23 kilometra jugoistočno od grada Yumarea, na dubini od približno 10 kilometara.

Američki geodetski zavod (USGS) navodi da je nakon drugog potresa vjerojatan veliki broj žrtava i opsežna šteta, s 44% šanse za više od 10.000 smrtnih slučajeva i 30% šanse za više od 100.000. Riječ je o katastrofalnim razmjerima.

U međuvremenu, snimke koje stižu iz venezuelanskog grada La Guaira lede krv u žilama.

Prema relevantnim open source izvorima u obalnom gradu urušeno je više zgrada, a pojedine ulice izgledaju kao da su nemilosrdno granatirane.

La Guaira je glavni grad istoimene države Venezuele i glavna luka zemlje.

USGS: Moglo bi biti više od 10.000 mrtvih