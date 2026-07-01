Protivnik Paragvaja, koji je sinoć izbacio Njemačku, bit će francuska reprezentacija, koja je u New Jerseyju pobijedila Švedsku sa 3:0. “Trikolori” su opravdali ulogu favorita i sada imaju otvoren put do polufinala. Bit će veliki favoriti protiv Paragvaja, a onda bi u četvrtfinalu išli na bolje iz duela Kanada-Maroko. Francuska zasad izgleda moćno, a to su pokazali i protiv Švedske, i po mnogima su glavni favoriti za titulu.

U prvom poluvremenu Francuzi su dva puta pogodili okvir gola, a sjajnu terensku inicijativu krunisali su u 45. minuti kada je Mbappe sjajno postigao gol za 1:0, prevario je jednog igrača, a zatim u svom stilu pogodio malu mrežu, pravo remek-djelo. Ovo mu je bio peti gol na Svjetskom prvenstvu. Prethodno je najbolji strijelac u historiji “trikolora” pogodio stativu na praktično praznom golu.

Pravu majstoriju izveo je Michael Olise u 30. minuti kada je makazicama pogodio stativu, lopta je došla do Dembelea koji je iz prve šutirao pored gola. Golu je prethodio još jedan odličan udarac Olissea, ali je golman izbacio Šveđanina u korner iz kojeg su Francuzi poveli. S druge strane, Šveđani su imali nekoliko opasnih napada, imali su najbolju priliku u sudijskoj nadoknadi, a Stroud je šutirao preko gola.

U drugom dijelu, ista slika na terenu. Potpuna kontrola Francuza koji su već imali velikih 2:0 u 53. minuti. Bila je to još jedna sjajna akcija, Olise je fenomenalno pronašao Barkolu koji je zakucao loptu u mrežu. Zatim je Olise tri puta pokušao, jednom je izašao jedan na jedan, ali nije bilo promjene rezultata. Međutim, u 73. minuti, nije bilo spasa za Šveđane.

Nova magična asistencija Olisea, već petog na turniru, i Mbappe postiže gol za 3:0. Šesti gol na Svjetskom prvenstvu, Messi ima isti broj. Ovo je bio 18. gol Francuza na svjetskim prvenstvima, a sada zaostaje samo jedan gol za Messijem.

Na kraju, Švedska može biti zadovoljna što ide kući sa samo tri lopte u mreži. Istina je mogao postići utješni gol u 89. minuti, ali je Magnion sjajno obranio Djokeresov udarac. Utakmica osmine finala između Francuske i Paragvaja igra se 4. jula u Philadelphiji.

(Kliker.info-agencije)