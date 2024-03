Novi banjolučki biskup monsinjor Željko Majić zaređen je danas tokom euharistijskog slavlja u banjalučkoj katedrali svetog Bonaventure kojeg je predvodio vrhbosanski nadbiskup Tomo Vukšić.

Umirovljeni banjolučki biskup Franjo Komarica uputio je posljednji put, kao dosadašnji biskup, poruku.

– Ovu dragocjenu duhovnu baštinu da je Isus Krist isti, i jučer i danas i uvijek, dužni smo sačuvati i predati sljedećim generacijama vjernika u ovom gradu, Biskupiji i zemlji. Molite jedan za drugoga, molite za one koji vam služe i pomažu da ostanete postojani u vjeri. Posebno molite za onoga koji će pred Bogom i Crkvom biti najodgovorniji za vaše vječno spasenje, a to je biskup Željko Majić. On je našoj Biskupiji Božji dar. Budite mu od pomoći kako bi mogao svakodnevno izvršavati svoju tešku i odgovornu službu. Budite mu odani i poslušni. Radujte se, usavršujte se, tješite se, složni budite. Budite ispunjeni nadom i mir njegujte pa će i Bog mira i ljubavi biti s vama – poručio je biskup u miru Franjo Komarica.

Nakon toga uslijedio je obred ređenja biskupa Željka Majića. Apostolski nuncij u Bosni i Hercegovini nadbiskup Francis Assisi Chullikatt pročitao je apostolski nalog pape Franje. Novi banjolučki biskup Željko Majić, nakon zaređenja je rekao kako dolazi u Biskupiju koja je u prošlom ratu najviše stradala od svih mjesnih crkava i vjerskih zajednica, ne samo u Bosni i Hercegovini.

– Uočavam kako u ovoj Biskupiji žive dobri vjernici koji imaju pravo na duhovnu skrb i sakramentalnu okrijepu. Nedavno sam rekao, moj projekt bit će blizu svećenicima i narodu. Što je vjernikovo pravo, to je moja dužnost, da se zajedno ohrabrujemo i da idemo naprijed u istini, pravdi i miru, da rastemo u vjeri, da nam uprkos tolikim poteškoćama ne umre nada. Da se, uprkos tolikim ranama srca, umnaža ljubav – poručio je on.

Biskup Majić je naglasio da će za vjernike uložiti sve napore kako bi bili vjerodostojni građani i svoji na svome.

Današnjem ređenju nazočili su biskupi Biskupske konferencije BiH, Hrvatske biskupske konferencije, Međunarodne biskupske konferencije sv. Ćirila i Metoda, Slovenske biskupske konferencije, Austrijske biskupske konferencije i Norveške biskupske konferencije, kao i predstavnici vjerskih zajednica, Pravoslavne crkve i Islamske zajednice te vršitelji službi u Crkvi.

Ređenju su nazočili i predstavnici civilne vlasti, među ostalima, premijer Hrvatske Andrej Plenković, europarlamentarka Željana Zovko, hrvatski ministri Gordan Grlić Radman i Ivan Malenica, predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto, predsjednik HNS-a Dragan Čović, izaslanica predsjednika RS-a Gabi Račić, predsjednica Federacije BiH Lidija Bradara, potpredsjednik RS-a Davor Pranjić…

Majić (61) je rođen u Drinovcima, kod Gruda u Hercegovini, a za svećenika je zaređen u Mostaru 1988. godine. Uz službu u različitim župama bio je i vikarom Mostarske biskupije te ravnatelj biskupijskog Caritasa.

Franjo Komarica bio je banjolučkim biskupom još od 1989. godine i sa svojim je vjernicima proveo cijelo ratno razdoblje, a nakon rata uporno se zalagao za povratak prognanih katolika, koji su u najvećem broju Hrvati. S područja Banjolučke biskupije, prema dostupnim podacima, protjerano je 80 posto od oko 120.000 vjernika, koliko ih je tamo bilo uoči rata u BiH 1992.

Samo Banja Luka i okolica prije rata imali su više od 30.000 katoličkih vjernika, a prema statističkim podacima s kraja 2022. na tome području živi ih svega 1.500.

(Kliker.info-Fena)