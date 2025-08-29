Zamjena za jednogodišnju kaznu zatvora : Dodik zvanično priznao presudu Suda BiH, advokat uplatio 36.500 maraka

Odbrana Milorada Dodika, bivšeg predsjednika RS uplatila je jučer 36.500 maraka u budžet BiH kao zamijenu za jednogodišnju kaznu zatvora po rješenju Suda, saznaje Raport

Dodiku je Sud uvažio zahtjev da plati kaznu 12. avgusta ove godine, ali se čekala uplata po rješenju Suda. Dodikovi advokati uplatili su kaznu u budžet BiH, a potvrda će biti dostavljena u spis Suda koji ga je pravosnažno osudio.

Lider SNSD-a zvanično je ostao po presudi bez funkcije predsjednika RS, a CiK je jučer objavio da će privremeni izbori biti održani 23. novembra.

(Kliker.info-Raport)